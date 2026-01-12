實現安居樂業目標 新北都更15+5週年慶展

新北市政府一樓大廳舉辦「新北都更15+5週年慶展」。（記者王志誠攝）

新北市政府市府自昨（十二）日起至一月十八日，在新北市政府一樓大廳舉辦「新北都更15+5週年慶展」。新北市長侯友宜昨（十二）日出席開幕儀式，期望在都市更新處、新北住都中心及相關單位的共同努力下，推動「都更三箭」政策，順利轉變市容，實現安居樂業的目標。

此次週年慶展覽以「積木」為主題，象徵市府、新北住都中心、專業公學會與市民共同堆疊，建設穩固的家園。展覽以「韌性、共融、創新」三大核心展示豐碩成果，回顧自八十八年臺北縣城鄉局成立都市更新課、九十九年成立都市更新處、一一○年成立新北住都中心以來的重要政策與指標案件，透過公益回饋改善市容，強化生活機能。

會後侯友宜接受媒體訪問時表示，新北市都市更新處成立十五週年，住都中心也滿五週年。今年以「韌性、創新、共融」展示都市更新成果，申請量達二千一百七十件，核准一千五百十七件，為歷年總和的九點一倍，提供七萬戶住房，相當於蘆洲區總戶數。我們回饋社會的樓地板面積達三萬五千坪，改善日照、托育和活動中心等設施，讓市民住得更安全安心，推動在地生活。

記者提問，市長，金山發生持刀攻擊事件，造成員警受傷，最新情況如何？市府有何應對措施？侯友宜表示，事件為毒駕，嫌疑人被驗出使用依托咪酯。我們迅速處理並依法移送，絕不姑息。新北持續強力打擊犯罪，迅速反應潛在危險。

立委蘇巧慧提到財劃法修訂導致新北市人均配額變最低，您怎麼看？侯友宜指出，我強調先求有再求好，雖然統籌分配稅款仍是最低，但我們會逐步改善，促進地方均衡發展。總預算面臨挑戰，需溝通協調。我支持優先處理民生議題，保護民眾權益，促進和諧。

另，立法院針對總統賴清德提出彈劾案，市長怎麼看？侯友宜提到，執政黨和在野黨應傾聽人民聲音，理解包容最重要。我們會繼續推進TPASS，保障市民權益。

此外，新北市核發土資場最多，未來大型都更和公共工程如何因應？侯友宜說，新北市有十八家合法土資場，應有規範輔導業者合法經營。希望中央和地方共同制定措施，避免隨意傾倒土方，保護土地。