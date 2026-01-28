實現對「農民最溫暖的承諾」！楊瓊瓔感性大喊：我做到了

立法院會27日三讀通過《農民退休儲金條例》修正案，將可有效減輕農民經濟負擔，並且擴大提繳資格對象。對此，表態參選台中市長選戰的藍委楊瓊瓔表示，為了讓農民朋友老了以後有靠山，她提出修正案，堅持政府應該多擔待一點，終於把這份溫暖的承諾兌現了。

楊瓊瓔表示，為了讓農民朋友老了以後有靠山，她提出《農民退休儲金條例》修正案，堅持政府應該多擔待一點，終於把這份溫暖的承諾兌現了。（圖取自楊瓊瓔臉書）

楊瓊瓔在臉書發文表示，立法院三讀通過了全力推動的 農民退休儲金條例 修正案！最重要的改變只有一個：未來農民退休儲金，政府幫你出更多！提繳比例從原本的農民自繳一半，改成 #政府負擔六成 農民只要負擔四成 。這意味著，大家的負擔減輕了，但退休的保障卻更厚實了！

圖取自楊瓊瓔臉書。

楊瓊瓔說道，田埂間的心聲，是自己最掛心的事。這幾年，自己走遍大台中，在田頭田尾和農民好朋友聊天時，常常聽到大哥大姐們語重心長地跟她說：「委員，種田看天吃飯，收入不穩定，退休儲金雖然好，但每個月要繳的錢對我們來說，真的是一筆不小的負擔」。這些話，她都記在心裡。回去翻開數據一看，真的嚇一跳，明明是很好的制度，但全國符合資格的農民，實際參加的竟然只有四成左右。這代表原本的設計，真的讓大家感到吃力。

楊瓊瓔強調，為了讓農民朋友老了以後有靠山，自己提出修正案，堅持政府應該多擔待一點。今天，自己終於把這份溫暖的承諾兌現了！ 除了減輕負擔，這次修法還有兩個改變。首先，現在很多年輕人或是農家子弟，可能一邊務農、一邊兼職打工。以後，只要你有參加勞保或國保，但雇主沒有幫你提繳退休金的實際從農者，也能加入農退儲金的行列，讓少年人更安心返鄉打拚！「農業是台灣的根本，農民是我們的寶貝。能夠在立法院為大家爭取到這份實實在在的福利，看到鄉親們眉頭解開的笑容，就是瓊瓔繼續衝、繼續拚的最大動力」！

