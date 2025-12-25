實現櫻桃自由！智利產量爆增湧入 陸市場水果貴族價格大跳水

今年冬天大陸櫻桃價格大跳水。由於智利櫻桃大量湧入，大陸市場迎來史上最大規模的櫻桃交易潮。據智利駐陸商務處數據顯示，智利將在2025至2026產季供應約65.5萬噸櫻桃，相當於1.31億箱，其中超過90%將出口至大陸市場。受產量暴增影響，櫻桃零售價格較去年同期下滑約15%至20%，藍莓價格也下降約25%，讓「水果貴族」不再高不可攀。

今年冬天大陸櫻桃價格大跳水。 （示意圖／unsplash）

綜合《北京日報》、《第一財經》報導，今年12月櫻桃批發價同比去年同期降幅普遍在15%至25%。供應端方面，2025至2026產季智利氣候適宜，櫻桃產量同比增長；物流端方面，海運航程較去年縮短4至5天至23天，運輸班次增加，空運占比下降，單櫃運輸成本下降約10%至20%。此外，電商平台、連鎖超市提前備貨並推出補貼活動，5斤裝比去年同期便宜20至40元人民幣（約90元至180元新台幣）。

據記者走訪北京雙井附近一家水果店，店員表示，J級櫻桃會員價29.9元人民幣（約134元新台幣）一斤，5斤裝一箱只要149元人民幣（約669元新台幣）。「去年最便宜的時候也得39.9元人民幣（約180元新台幣）一斤，今年價格降了不少，果子個頭普遍也大了些。」該店員說。

今年12月櫻桃批發價同比去年同期降幅普遍在15%至25%。 （圖／翻攝《北京日報》）

在新發地市場精品水果交易區，櫻桃因降價而銷售火爆。多家攤位顯示，以「都樂」品牌為例，4J級櫻桃5斤裝售價約180元至200元人民幣（約808元至897元新台幣），3J級5斤裝約150元至170元人民幣（約673元至763元新台幣），2J級甚至150元人民幣（約673元新台幣）以內就能買到，折合30元人民幣（約135元新台幣）一斤。一名攤主透露，今年櫻桃大量到貨時間比往年提前，到貨量也更大。「去年這個時候這一箱5斤的得300塊（約1346元新台幣）呢，你要的話就180元（約808元新台幣）拿走。」她說。一對年輕夫妻笑著表示：「以前從沒見過這個價，今年實現『櫻桃自由』了。」

批發市場上精品水果交易區櫻桃因降價而銷售火爆。 （圖／翻攝《北京日報》）

藍莓也開始集中上市，價格較去年冬季回落。在豐台光彩路一家農貿市場，大果藍莓售價60元人民幣（約270元新台幣）一斤。攤主說：「往年這種級別的大果都要賣到七八十元（約359元新台幣）的。」目前市面上的藍莓主要來自雲南、山東產地及秘魯進口品種。今年大陸產地擴大種植，陸產藍莓市場占比顯著提升。據新發地方面預測，今年藍莓整體銷量有望突破2萬噸，預計將同比增長約5成。不過，隨著元旦、春節臨近，禮盒裝水果需求增長，部分商戶表示後續櫻桃價格可能出現小幅回升。

然而，價格下滑並未讓批發商更賺錢。據報導，雖然今年櫻桃產量大增，但多數批發商總體比去年更不賺錢，僅少數具備規模、渠道與品控優勢的頭部批發商能維持或微增利潤，中小批發商普遍面臨「量增利減」甚至虧損的困境，還要承擔囤貨風險與損耗壓力。

