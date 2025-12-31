實現永續目標！全球實際使用BIM的建築案例分享

整理｜Eason 圖片來源｜Archdaily

隨著全球天然災害頻傳，ESG概念日益受到重視，當大家談到「低碳建築」、「永續發展」，這些詞不再只是環保口號，而是未來建築產業的核心理念。全球氣候變遷的挑戰讓建築業不得不改變，而這其中一個關鍵工具正在被廣泛使用，那就是 BIM（建築資訊模型，Building Information Modeling）。以下將分享全世界採用BIM技術的建築實例，一起了解如何透過最新應用，讓建築為永續發展盡一份力！

BIM 是什麼？

簡單來說，BIM 就像是建築界的數位地圖和智慧模型。它不只是2D的設計圖，而是一個整合了結構、設備、材料、時間與成本等資訊的3D模擬系統。設計師、工程師、建築師甚至營運管理人員都能透過 BIM 平台，即時共享資訊，避免錯誤與浪費，大大提升效率。這樣的數位工具，對於實踐低碳與永續建築有極大幫助，透過 BIM，設計師可以在設計初期就預測整棟建築的碳排放量、能源使用效率、水資源配置，甚至分析日照、風向與通風條件，進而規劃出真正符合環境條件的節能建築。

全球永續建築與 BIM 的實際案例

1、挪威奧斯陸—Powerhouse Brattørkaia

Powerhouse Brattørkaia是全世界最北邊的綠建築，同時這棟建築所產生的再生能源比建築本身所需的耗能還多。BIM 在此建案中扮演了預測與優化的重要角色，設計團隊利用 BIM 模擬整年的日照、天氣數據，精準配置太陽能板與窗戶位置，同時也分析建材生命週期碳排，優先選用低碳建材與模組化建造方式，減少施工碳足跡。

廣告 廣告

2、新加坡—南洋理工大學學習中心The Hive

南洋理工大學學習中心以綠建築聞名，獲得 BCA Green Mark Platinum 認證。此案BIM 被用來設計複雜的自然通風系統與雨水回收裝置，並結合 IoT 感測器，持續監控能源使用。除此之外，BIM 也在營運階段發揮功效，透過模型持續追蹤空間使用效率與設備運作狀況。

3、荷蘭阿姆斯特丹—辦公大樓The Edge

The Edge 辦公大樓被譽為世界上最智慧的辦公大樓，其使用大量再生材料，並靠太陽能實現能源自給。BIM 在設計階段即整合 IT、照明、自動化與空調等系統，達成智能控制，另外透過BIM 平台也幫助管理者持續優化空間分配、減少能源浪費。

BIM 不只是設計工具，更是建築邁向低碳永續的導航系統。全世界從挪威到新加坡，許多實例都證明善用 BIM 可以更有效率地打造未來建築。對台灣而言，當前大力推動 2050 淨零碳排政策，而建築部門佔了全台碳排大約三成，若能全面導入 BIM，不僅能優化設計流程、降低碳排，更能在營運階段進行智慧管理，落實「建築全生命週期減碳」，讓永續不再只是理念，而是每一棟建築都能實踐的目標。

更多精采內容：www.idshow.com.tw/idtalk