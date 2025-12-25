實現生活尊嚴 竹縣府攜手身障機構輔導身障者回歸社區、活出自己

竹縣府攜手身障機構輔導身障者回歸社區、活出自己，讓身障者更有自主選擇及生活得更有尊嚴。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

為響應身心障礙者權利公約（CRPD）第十九條獨立生活和融入社區及社區化服務政策，新竹縣政府與身障機構合作辦理「新竹縣身心障礙福利機構融合社區之調適計畫」，繼去年已成功轉銜一位身障者至社區生活，今年更預估有三位身障者有望轉銜成功，幫助他們回歸社區，實現更高的自主性與生活尊嚴。

為分享機構轉型社區式服務的寶貴經驗與階段性成果，新竹縣政府日前舉辦調適計畫成果分享會。社會處長陳欣怡表示，身障朋友在社區生活比在機構更多挑戰，但透過專業團隊包括政府部門、機構、社區、家人等跨網絡的合作與推動，身心障礙者回歸社區，實現自主自立，帶給家人及社會無限的喜悅與力量。

社會處表示，縣府積極輔導身心障礙全日型機構參與融合社區調適計畫，使身障者從機構回歸社區，透過重塑生活，幫助身障朋友實現更高的自主性與生活尊嚴。第一家參與調適計畫的財團法人台灣省私立香園紀念教養院自去年起，篩選計有六位服務對象參與體驗，其中一位成功轉銜至社區生活。

社會處說，今年秉持落實平權之宗旨，鼓勵三位服務使用者參與本計畫，預估今年度三位服務使用者有望轉銜成功融入社區生活。明年度也預計再有七位身障者參與調適計畫，體驗自主生活。

在社區居住之外，調適計畫也協助部分服務對象更進一步邁向獨立生活，四位使用者在獲得生活管理、金錢運用、人際互動等能力培力後，成功展開不同的生活藍圖。這些轉變顯示，身障朋友在經驗累積與支持充足的情況下，能從「被照顧」走向「自我選擇」，並在社區中建立更具尊嚴的生活方式。