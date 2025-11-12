實現賴總統經濟日不落國願景 林佳龍：讓台灣透過經貿鏈結世界
即時中心／顏一軒報導
外交部長林佳龍昨（11）日出席第79屆工業節慶祝大會，並向產業界表達誠摯感謝。林佳龍表示，台灣企業是推動外交的重要助力，更是推動「經濟外交」的重要夥伴。林佳龍指出，政府將持續與產業界攜手合作，以「Team Taiwan」的力量，讓台灣透過經貿鏈結世界，實現總統賴清德「經濟日不落國」的願景。
林佳龍表示，他要向所有與外交部攜手打拚的夥伴們表達誠摯感謝；正如全國工業總會理事長潘俊榮所說「政府是企業的後盾，企業是政府的靠山」。相信只要一起努力，一定能實現總統賴清德「經濟日不落國」的國政願景。
林佳龍指出，台灣的製造業實力舉世稱羨，更是推動外交的重要助力。他要特別感謝全國工業總會長期以來對外交部「經濟外交」政策的支持。林佳龍認為，全國工總與電電公會再加上國經協會與國合會，就是驅動「經濟外交」這輛馬車的四個輪子，缺一不可。
林佳龍轉述，賴清德在大會上特別指出，台灣產業能融入美國產業結構，也讓產業發展由西進、南向、北與日本合作，現在往東開拓到北美，持續往外發展，台灣也可以幫助美國再工業化及成為人工智慧的世界中心。
林佳龍說，「立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界」是賴總統為台灣描繪的經貿戰略藍圖；一年多來，外交部透過公私協力，組成「Team of Teams」協作聯隊，以「新國際雁行聯合艦隊」的模式率領企業家前往美國、巴拉圭、史瓦帝尼等國，不僅拓展企業的海外商機，也帶動友邦的繁榮，讓台灣透過經貿鏈結世界，擴大外交空間。
「在這動盪的時代，台灣是最不可或缺的可信賴夥伴」。林佳龍強調，透過外交部的「榮邦計畫」，台灣與世界的合作不僅限於 AI 與半導體領域，還擴及到農業、觀光、新能源、醫療等領域，期待持續透過政府與企業攜手合作，以「Team Taiwan」的力量，一起鏈動全球、共創繁榮。
