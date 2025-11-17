實現躺贏人生！陸「躺平大賽」吃喝都要躺 有人穿紙尿褲應戰

大陸內蒙古包頭市近日舉辦一場「躺平大賽」，吸引240人參加，經過24小時昨僅剩54人撐下來，期間不得離開床墊、不得去廁所，有人甚至穿上紙尿褲應戰，將一路比到選出三名「躺贏者」。

內蒙古包頭市舉辦「躺平大賽」。（圖/翻攝新浪微博）

陸媒《極目新聞》報導，這場比賽於15日上午10時18分，在包頭市一家商場正式啟動，選手每人配備一張床墊，規則要求必須全程躺著，可以翻身、看書、使用手機，但不得坐起或離開床墊。

參賽者可點外賣、趴著用餐，但不得離開床墊上廁所，因此有選手乾脆自備紙尿褲應戰。主辦方並同步開啟全程直播，吸引大量網友關注。部分選手自帶被子、行動電源、食品等物品。工作人員表示，期間「不時有外送小哥往比賽區送食物和充電寶（行動電源）」。

報導指出，截至昨日上午10時18分，剩下54名選手參賽，持續「躺平」，主辦單位說，這場比賽沒有設定截止時間，但必要時可加難度，惟需獲選手同意。至於奪得前三名的選手，第一名可獲得3千元人民幣（約1.3萬台幣）、第二名2千元人民幣（約8700元台幣）、第三名1千元人民幣（約4300元台幣）。

而這場比賽吸引網友關注，報導引述網友笑稱，「終於實現了躺平就能贏」、「我能躺到過年」，也有人詢問是否能在其他城市舉辦。

