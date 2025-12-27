實現18歲公民權 綠傾向不修憲

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱27日表示，不少憲法學者認為，18歲公民權未必需修憲。圖為立法院院會三讀通過《青年基本法》。（本報資料照片）

立法院會26日三讀通過《青年基本法》，保障18歲以上青年有依法行使選舉、罷免、創制、複決權，並規定基本法施行2年內完備相關法制，內政部表態依立院修憲結果而定。不過，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱27日表示，不少憲法學者認為，18歲公民權未必需修憲，在選罷法中規定即可；憲法學者也認為，雖然沒有憲法保障，但也不排斥立法賦予。

《青年基本法》完成立法後，未來是否再循修憲途徑實現18歲公民權，備受關注。鍾佳濱表示，不少憲法學者認為，18歲公民權未必需要修憲，可在選罷法等相關法律當中規定即可；這項主張認為，憲法條文中年滿20歲的規定，係指最遲20歲即應賦予人民完整公民權，23歲必須有被選舉權，這兩個年齡上限可由法律往下規定。

綠委吳沛憶也說，修法前有事先徵詢過法律學者，達成18歲公民權「不當然違憲」，民進黨團據此跟教育部達成共識，才提出黨團版「18歲公民權」相關提案。

民眾黨立院黨團指出，既然已立法落實保障青年，就必須在2028年之前落實相關法制，籲民進黨共同參與修憲工程，還權於民，千萬不要再打假球。

政大法律系副教授廖元豪表示，在法律見解上，主要爭點是憲法130條該怎麼解釋，多數看法認為一定要年滿20歲才有選舉權，但他認為，該條文只是說滿20歲的選舉權是憲法規定一定要有的基本保障，但不排除立院立法提前給20歲以下的人投票權，也就是說，「20歲以下」的投票權，雖無憲法保障，但也不排斥立法賦予。