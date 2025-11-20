實用健康課獲獎，中山醫大教授分享「運動＋營養」戰勝代謝症候群。（圖：中山醫大提供）

代謝症候群可說是現代文明病，台中中山醫大醫學系教授李彗禎與副教授黃惠珮，共同開設開放式數位課程「代謝症候群的運動與營養」，在「2025臺灣開放教育卓越獎徵選——開放教育優良課程獎」中，榮獲優選獎。李彗禎表示，希望透過課程，讓大家把代謝觀念內化，健康一輩子。

中山醫大表示，「2025臺灣開放教育卓越獎徵選——開放教育優良課程獎」，是由社團法人臺灣開放式課程暨教育聯盟主辦，表揚高等教育機構推動高品質、開放共享的數位課程成果，促進全民學習與教育資源流通。中山醫大「代謝症候群的運動與營養」課程，結合兩名教師長期投入健康促進及跨領域教學的經驗，整合最新的代謝症候群研究成果，涵蓋運動處方設計與營養介入實務。以數位平台為載體，提供彈性化學習環境，並運用視覺化與互動式內容，有效提升學習者的實際應用能力。其教學設計兼顧理論基礎與實務應用，在創新性與可近性上獲得評審高度肯定，展現該校在開放教育領域的耕耘成果。

李彗禎表示，長年教授生物化學，深切體會應以科普方式，讓大眾理解代謝機轉與生活習慣的密切關聯。她指出，代謝症候群屬於亞疾病，可透過適當飲食及運動，回復健康，但如何「正確執行」仍是民眾普遍的疑惑。因此，在落實大學社會責任（USR）的目標下，課程不僅介紹代謝症候群連結的疾病，更透過實作運動訓練、日常食物配比及實作食物方式進行介入，將專業知識深入民眾生活。她強調，最好的藥是正確的食物，最好的藥局是廚房，最好的醫生是自己良好的生活習慣，透過課程讓大家把代謝觀念內化，健康一輩子。

黃惠珮則說，課程初衷是希望讓學生與社會大眾理解「預防勝於治療」，讓健康成為一種可以被練習的日常。因此，課程強調「實作與生活化」，例如為忙碌者設計以蔬菜為主體的綠拿鐵菜單公式，以及在健身房現場無稿示範運動單元，鼓勵大眾只要願意開始運動，即便沒有完美器材，也能找到自己的節奏。她感謝學校的支持與各方回饋，對於課程能從校內教材數位化推廣至一般民眾，並獲得此獎項肯定，表達驚喜與感動。同時，希望這門課能讓「預防」走出教室、走進生活，用教育的力量，讓健康成為一種持續的習慣。

目前，民眾可於教育部 MOOCs 平台及 ewant 育網開放教育平台觀看課程影片。中山醫大表示，課程適合正在面對三高或代謝症候群的族群，包含照顧者、醫療及健康教育相關工作者，或是對自身代謝狀態感到好奇的一般民眾觀看。未來，中山醫大將持續推動數位教學創新與開放教育資源共享，期望透過課程示範效應擴大健康促進教育影響力，並鼓勵更多師生投入開放教育課程設計，讓知識傳遞更具深度與廣度。（寇世菁報導）