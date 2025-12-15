實用冷知識＋1！好市多價格牌「4神秘符號」含意曝
生活中心／王靖慈報導
逛好市多不只看價格，原來連「符號」都有特殊意義。一名網友近日在社群平台上分享多張好市多價格牌照片，還興奮表示自己剛學到價格牌「4個符號密碼」，大讚這是超級實用的冷知識。只要學會辨認價格牌上的符號，就能快速判斷哪些商品是人氣暢銷款、哪些可能即將下架，貼文一出後，瞬間讓不少網友表示：「長知識欸」。
網友放出的價格照，可看到＃與＋的符號。（圖／翻攝自Threads）
網友指出＊符號代表季節性商品或出清商品。（圖／翻攝自Threads）
一位網友12日在社群平台Threads分享一組好事多的價格照，並興奮表示：「好市多價格牌符號密碼！最近剛學到的冷知識，以後可以認這些＋號的去找東西買了」，根據網友的整理，可看到加號「＋」代表是人氣、暢銷會補貨的商品；而看到米字號「＊」 則可能是季節性商品或出清商品；至於「^」號仍在觀察中，有可能是商品賣得不太好；最後「＃」號則代表商品銷售狀況不佳，一樣需要觀察。
底下有網友補充尾數7是優惠價的意思。（圖／翻攝自Threads）
貼文一出，有部分網友讚嘆：「長知識欸！之前都不知道原來這些符號有這些功能」、「冷知識+1，從來沒注意那些符號，看來可以跟著＋號買了」、「原來如此！每次看都覺得好奇」、「好實用」，底下還有網友補充，如果在好市多價格尾數是「7」，就代表商品目前是優惠價，且通常是折扣完的價格了，若是「7」與「＊」同時出現，那就代表這件商品已經是折扣價，而且賣完就不會再補貨了。
原文出處：好市多價格牌藏「4神秘符號」結帳前必看！內行曝背後含意吸網狂讚：長知識
