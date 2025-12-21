實用性不足！ Google宣布2026年關閉「暗網報告」

Google官方證實，旗下資安服務「暗網報告（Dark Web Report）」將在2026年初永久停用。這項原本協助使用者檢查個人資料是否外洩至暗網的功能，即將走入歷史。Google坦言，服務推出後的實際成效不如預期，難以真正協助用戶降低風險。

Google官方證實，旗下資安服務「暗網報告（Dark Web Report）」將在2026年初永久停用 。（示意圖／pexels）

根據官方公告，暗網報告的退場將分為兩個階段進行。2026年1月15日起，系統將停止掃描新的暗網資料外洩事件；到了2月16日，服務將全面下線，所有歷史監控紀錄也會同步刪除，用戶屆時將無法再存取任何相關資料。

廣告 廣告

官方指出，根據使用者回饋，該功能多半只能提醒「資料可能已外洩」，卻無法提供具體、可執行的解決方案，導致不少人收到警示後，仍不清楚該如何降低風險或補救。經內部評估後，Google決定將相關資源轉向整合性更高、實際防護效果更明確的資安工具，而非繼續維持單一、成效有限的監測服務。

面對暗網報告即將走入歷史，Google也提出替代方案。官方建議，用戶可善用既有的安全與隱私工具，包括密碼管理員與密碼檢查功能，主動偵測外洩或重複使用的密碼，並即時引導更換。此外，通行密鑰（Passkeys）則可透過生物辨識或裝置驗證，取代傳統密碼，大幅降低帳號被盜風險。Google也建議用戶善用「與你相關的結果」功能，查詢並申請移除Google搜尋結果中出現的個人資訊，像是電話號碼或住家地址，強化整體帳戶與隱私防護。

延伸閱讀

明冬至4生肖用「5方法」閃衰運 曬太陽10分鐘吸正能量

台鐵台北車站聖誕樹今起熄燈3天！悼張文隨機攻擊案死傷者

公館聖誕季壓軸音樂會12/21登場 免費入園享湯圓熱飲