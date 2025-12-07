實用政策「不能沒人知」！民進黨神還原優質8部台劇 讓好政府當青年靠山

即時中心／梁博超報導

民進黨今（7）日釋出最新「就業青年政策懶人包」影片，回顧過去25年的8部優質台劇，融入青年政策，並由年輕黨工主演。透過充滿戲劇張力的方式，神還原從畢業求職、就業、育兒等所有會遇到的真實生活困境，展現政府各項實用的青年政策和補助，更手把手教學如何使用，「只要你需要，好政府給你當靠山。」

影片從故事主角邱庭畢業求職之際開始闖關，由《爸媽叫我不要談政治》共同主持人艾立和昕佑融入角色擔任「宣傳大使」，解釋如何善用補助和津貼。

如針對初次尋職可參考「支援青年就業計畫」有高達近5萬元的獎勵金；先僱後訓的「青年就業旗艦計畫」，讓青年不必為實力升級擔憂；因應國際局勢影響造成減班休息的「勞工再充電計畫」，每月可領高達16,300元的津貼，且有多元免費的培訓課程。

另外在育兒方面，則有「擴大生育補助」方案，發放每胎10萬元補助；此外，合計最高 60天、且可彈性以「日」申請育嬰假，成為雙薪家庭的生活得力助手。

此波宣傳亮點重重，重現台劇《鬼才之道》、《你的婚姻不是你的婚姻》、《影后》和《想見你》，以及電影《郊遊》、《關於我和鬼變成家人的那件事》、《咒》和《千禧曼波》等經典場景與台詞，不僅串起世代記憶，更看出民進黨在影音文宣方面下足功夫，給予年輕黨工發揮創意的舞台；同時也展現賴清德政府對青年生活全方位支持的決心，與政策擬定的實用性。

