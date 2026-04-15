白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
實習場域升級躍登國際 新北三技職校橫掃美日德台設計四大獎
【記者葉柏成／新北報導】新北市技職教育成果再創高峰！三重商工、淡水商工及瑞芳高工等三校透過實習場域改造，一舉榮獲日本GOOD DESIGN AWARD、德國iF設計獎、美國IDA國際設計獎及台灣TID設計獎等四大設計獎項，今（15）日於市政會議獻獎。
教育局長張明文表示，新北市領先全國推動「技職雙語美感未來實施計畫」，以空間改造與課程整合為核心，將傳統實習工場升級為貼近產業需求的學習場域。首期三校改造即全數獲獎，具有高度指標意義，也為後續推動奠定基礎。
他說，其中，三重商工機械科打造的「AI 5.0人機協作育才中心」，同時榮獲2025台灣TID評審團特別獎及日本GOOD DESIGN AWARD，成為全國首座獲得國內外雙料設計大獎的技職實習工場。
淡水商工電機科「整合創造機電實驗盒」榮獲德國iF室內建築設計獎，為技術型高中實習場域首例；瑞芳高工資訊科「AI未來電創實驗室E-Lab」則從全球70餘國參賽作品中脫穎而出，獲得美國IDA國際設計獎榮譽獎。
張明文指出，學習環境即課程的重要一環，此次改造從空間動線、照明設計到設備整合全面優化，並導入專業設計團隊與師生共創機制，成功翻轉傳統技職場域老舊印象。透過兼具美感與機能的學習空間，不僅提升學生操作效率，更有助於培養專注力、精準度與職人精神，具體實踐AI應用與美感教育融入技職體系的政策目標。
校方與學生也對改造成果深感有感。瑞芳高工表示，「E-Lab」啟用後，學生進入實驗室自主學習的意願顯著提升；淡水商工學生指出，改造後的工場宛如科技公司研發空間，讓學習更具投入感；參與設計的業界人士則認為，優質學習場域本身就是促進學習的重要媒介，有助激發學生對未來職涯的想像。
張明文強調，未來將持續擴大投入，預計於2030年前編列逾1億元經費，完成30間優質實習工場改造，並結合半導體、AI及航太等重點產業，加強校企合作與設備升級，打造更貼近產業實務的學習環境，全面提升新北技職教育的國際競爭力。
其他人也在看
獨家直擊！宿舍天花板突塌 鋼筋外露學生嚇壞
獨家直擊！宿舍天花板突塌 鋼筋外露學生嚇壞
獨家》小黃司機紅燈50秒寫完！「一筆空心字」神技太震撼
高手真的在民間！台北一名65歲計程車司機，利用等紅燈短短50秒時間，竟能一筆寫出「招財進寶」、「黃金萬兩」等空心字體，筆畫流暢不間斷，成品精緻像用電腦印刷，驚人神技讓人看傻眼。這名不願具名的小黃司機接受《中時新聞網》訪問透露，其實這項「一筆空心字」並非一蹴可幾，而是從小埋下的種子。
「零食界好市多」熄燈！疲老闆宣布結束營業：真的撐不下去
【緯來新聞網】嘉義知名零食電商「疲老闆」，被不少消費者封為「零食界好市多」，然而去年卻爆出財務危機，
別再只靠雞蛋！營養師推5種高蛋白蔬菜，減脂、護眼、顧腸道一次搞定
一提到補充蛋白質，很多人第一時間都想到雞蛋、雞胸肉或豆類，但營養師羅瑋如提醒，其實有些蔬菜不只富含纖維，本身也含有一定比例的蛋白質，對於減脂、護眼與腸道健康都能發揮加分效果。
狂喝水仍感到口乾舌燥？營養師破解喝水迷思 揭2關鍵竅門
天氣炎熱，許多民眾喝水量大增，卻還是解不了渴，對此營養師邱世昕指出，原因可能和「喝錯方法」有關，直言喝水雖然是好事，但民眾若只是猛灌純水，身體不但留不住，還會讓水分在體內迷路，不小心變成越喝越渴的水腫體質。
25歲男貪方便「隱形眼鏡半年沒拔」 黏角膜上拿不出來急就醫
據《九派新聞》報導，郭男自國中開始近視，目前雙眼約600度，配戴隱形眼鏡已有7年。近半年因工作忙碌，長時間未取下鏡片，甚至養成連續配戴的習慣。他回憶，過去並未出現明顯不適，因此未加留意，認為不摘反而較為方便。直到5天前，郭男陸續出現眼睛紅腫、畏光、流淚及分泌物...
父母接力救命 12歲童1年內接受肝腎活體移植
12歲許姓男童出生4個月即確診罕見先天性膽管擴張症（Caroli disease），合併肝纖維化與脾臟腫大，同時罹患自體隱性多囊性腎臟病（ARPKD），病情一路惡化至慢性腎臟病第5期。為搶救生命，他在1年內先後接受母親捐贈部分肝臟、父親捐贈腎臟，完成兩階段活體移植手術，術後恢復良好，已順利出院並重返
江柏樂批年輕人「不生小孩命不好」引戰 遭疑假帳號親回應了
江柏樂於14日發文指出，聽說現在年輕人流行不婚不生，「這不是在報復社會，是在斷自己生路」，並提到「沒祖先保佑的人命不會好」，同時認為若沒有子女祭拜，晚年生活也可能受到影響。他在文末表示自己只是「講實話不怕被罵」，並附上一張微笑照片。該貼文發布後，隨即遭到大...
山中的守護神？一家人夜晚「遭困山路」竟被小貓拯救！
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 國外最近傳出一起暖心的貓咪救援事件，一位爸爸帶著老婆與小孩在爬山的途中迷路，在 …
天氣熱爆！白沙屯媽祖進香46萬信徒隨行「常見3疾病」4招防中暑
全台瘋媽祖！白沙屯媽祖徒步進香進入第3天，15日清晨由彰化大村鄉起轎出發，不過天氣晴朗炎熱，氣象署更對南部3縣市發布高溫資訊。中醫師提醒46萬隨行民眾記得補水，並小心「熱衰竭」與「熱暈厥」，若沒有即時處理，可能進一步演變成真正的中暑，甚至危及生命。（記者：簡浩正）
狂吃「3食物」恐害罹癌！營養師點名「1款國民零嘴」：發霉產生劇毒
現代人飲食高油、高糖，又少纖維，加上久坐少動，恐增加罹癌機率。營養師孫語霙提到，若想遠離癌症，應減少攝取「3種食物」，包括加工肉品、酒精，還有過期花生，一旦發霉、變質就會產生毒素，增加罹患肝癌、食道癌、大腸癌的風險，不可不慎。
直接砍400萬！她驚見南部「這類房子」超搶手 房仲揭屋主因這事急出售
不少長輩早年辛苦工作、存錢買房，但隨著時代變遷、房價持續攀升，年輕世代購屋門檻愈來愈高，部分人甚至只能寄望未來繼承房產。然而，在繼承之後，究竟該選擇自住還是出售，往往成為一大難題。作家黃大米指出，南部地區的一樓住宅需求相當熱絡。她近期觀察到多起案例，皆為父母過世後，子女選擇出售繼承房產的情形。由於這類物件多半帶有變現需求，價格相對具有議價空間，房仲人員也常建議買方可大膽出價，甚至直言「有機會以較低
超級食物「藍莓」怎麼洗？名醫曝「2原則」：否則吃進農藥
藍莓因富含花青素、多酚等，可抗氧化、抗發炎，被稱為「超級水果」，如何正確清洗，向來備受關注。醫師劉博仁表示，市售藍莓偶而會出現農藥殘留超標，但不是高殘留率水果，目前最安全、最簡單的方式為「清水沖洗加上輕揉藍莓。」
花椰菜久煮＝白吃！下鍋前「1動作」最關鍵 做對抗癌、防脂肪肝
花椰菜等十字花科蔬菜被視為「抗癌神菜」，但食安專家韋恩表示，其實青花菜所含的抗發炎成分「蘿蔔硫素」，需要透過引爆才會產生，建議青花菜在下鍋之前，先靜置40分鐘再煮，同時要避免高溫久煮，才能發揮它最大的效益。
餐前喝亞麻籽飲品7天 壞膽固醇狂降15％排油增55％
每餐前一杯亞麻籽飲品，竟能讓糞便排油量在7天內增加55％、壞膽固醇下降15％。減重醫師蕭捷健在臉書粉專引述一項雙盲隨機交叉試驗，指出可溶性纖維能在腸道中攔截脂肪並將其排出體外，對改善血脂具有顯著效果。
鍾瑶被封最美工地主任！ 解鎖新身分「轉行賣鞋」
以模特兒出身橫跨戲劇、實境節目與創作領域的鍾瑶，不僅在螢光幕前表現亮眼，也憑藉其獨具風格的穿搭品味成為時尚圈關注焦點。甫結束米蘭時裝週行程的她，近來行程滿檔，14日受邀現身臺中漢神洲際購物廣場，擔任百貨女鞋品牌一日店長活動。鍾瑶參與演出的客語影集《都市開基祖》開播即霸榜，在劇中飾演全台首位女工地主任，角色演出相當出色，還因此有了「最美工地主任」的封號。
國旅落寞？台灣有願意一去再去的景點？眾人爆推這些地點：出國也難取代
近年物價上漲，帶動飯店與民宿價格節節攀升，加上觀光區餐飲費用調漲與交通不便等問題，使不少民眾對國旅興趣降低，甚至出現「去南部不如飛沖繩」的聲音。不過，仍有網友好奇發問：「雖然大家都說國旅已死，但有沒有哪裡是你願意一去再去的地方？」貼文曝光後，引發網友熱議。
嘴上嫌棄心裡卻愛得要命！ 這3大星座男的嘮叨其實是另類告白
有些星座男愛人的方式很特別，嘴上嫌東嫌西，心裡卻在乎得要命。這3大「口是心非」的代表星座，對另一半的嫌棄其實隱含著愛意。
失智症可預防！這類食物「狂降38%風險」 醫：大腦年輕4歲
台灣正式邁入超高齡社會，全台65歲以上長者失智症盛行率達7.99%，推估15年後失智症人數將從目前約35萬人倍增至68萬人。雙和醫院復健醫學部葉天忻醫師指出，植物性飲食、有氧與肌力雙任務運動，配合良好睡眠與壓力管理，是護腦關鍵。其中，柑橘類的黃酮攝取與降低38%認知衰退風險相關，效益相當於大腦年輕3至4歲。
55歲女三餐吃「1物」養胃！反害半夜痛醒：超級地雷食物
根據統計，台灣平均每4人有1人有胃食道逆流的問題，且大家多認為「生病要吃白粥」，但營養師邱世昕表示，若是胃食道逆流的患者，稀飯反會讓胃酸逆流症狀加劇，是「飲食地雷」！若要真正養好胃，第一招是改吃固體食物，第二招為補足蛋白質。