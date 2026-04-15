實習場域升級躍登國際 新北三技職校橫掃美日德台設計四大獎

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《圖說》三重商工、淡水商工、瑞芳高工及教育局於市政會議獻獎，左一教育局長張明文。〈教育局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市技職教育成果再創高峰！三重商工、淡水商工及瑞芳高工等三校透過實習場域改造，一舉榮獲日本GOOD DESIGN AWARD、德國iF設計獎、美國IDA國際設計獎及台灣TID設計獎等四大設計獎項，今（15）日於市政會議獻獎。

教育局長張明文表示，新北市領先全國推動「技職雙語美感未來實施計畫」，以空間改造與課程整合為核心，將傳統實習工場升級為貼近產業需求的學習場域。首期三校改造即全數獲獎，具有高度指標意義，也為後續推動奠定基礎。

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他說，其中，三重商工機械科打造的「AI 5.0人機協作育才中心」，同時榮獲2025台灣TID評審團特別獎及日本GOOD DESIGN AWARD，成為全國首座獲得國內外雙料設計大獎的技職實習工場。

《圖說》瑞芳高工資訊科實習工場改造獲得2025美國IDA國際設計獎。〈教育局提供〉

淡水商工電機科「整合創造機電實驗盒」榮獲德國iF室內建築設計獎，為技術型高中實習場域首例；瑞芳高工資訊科「AI未來電創實驗室E-Lab」則從全球70餘國參賽作品中脫穎而出，獲得美國IDA國際設計獎榮譽獎。

張明文指出，學習環境即課程的重要一環，此次改造從空間動線、照明設計到設備整合全面優化，並導入專業設計團隊與師生共創機制，成功翻轉傳統技職場域老舊印象。透過兼具美感與機能的學習空間，不僅提升學生操作效率，更有助於培養專注力、精準度與職人精神，具體實踐AI應用與美感教育融入技職體系的政策目標。

《圖說》三重商工機械科機械科實習工場改造榮獲TID臺灣室內設計獎及日本Good Design獎。〈教育局提供〉

校方與學生也對改造成果深感有感。瑞芳高工表示，「E-Lab」啟用後，學生進入實驗室自主學習的意願顯著提升；淡水商工學生指出，改造後的工場宛如科技公司研發空間，讓學習更具投入感；參與設計的業界人士則認為，優質學習場域本身就是促進學習的重要媒介，有助激發學生對未來職涯的想像。

張明文強調，未來將持續擴大投入，預計於2030年前編列逾1億元經費，完成30間優質實習工場改造，並結合半導體、AI及航太等重點產業，加強校企合作與設備升級，打造更貼近產業實務的學習環境，全面提升新北技職教育的國際競爭力。