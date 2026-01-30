實習律師告贏呂秋遠！控遭懷孕歧視獲判賠60萬 林沄蓁：這是所有女性勞工的勝利

〔記者張文川／台北報導〕曾是律師呂秋遠的事務所實習律師林沄蓁指控，2023年她在實習期間與呂秋遠交往、懷孕後，遭呂逼迫墮胎、離職，還要她「不用再來上班」，她向台北市政府勞動局提出性平申訴，勞動局認定違反性別工作平等法，對呂經營的宇達經貿法律事務所開罰30萬元，林女並提起民事訴訟求償150萬元，台北地院今判呂秋遠與事務所應連帶賠償林女60萬元。可上訴。

林芸蓁到台北地院聽取判決，判後受訪。(記者張文川攝)

林沄蓁到庭聽判得知勝訴後，啜泣著說，「首先感謝法官還給我和孩子一個公道，這不是我一個人的勝利，是所有女性勞工的勝利」，希望透過她的案例，讓曾經或正在遭受懷孕歧視的婦女朋友們，找到一點點的勇氣，站起來勇敢地為自己發聲，爭取應有的權益。

她也感謝律師、前輩、好友默默地協助她，為她加油打氣，沒有他們，她不會走到今天，「這條路還很長，我還繼續走下去的」。

林沄蓁說，訴訟過程中，對造使用的訴訟策略其實是地毯式地否認，訴訟過程很辛苦，她必須一件件地檢視這些惡質的控訴，「我經常邊寫狀子邊哭」，感謝法官有看到真相；對於判賠金額60萬元，她表示還要思考一下是否要提上訴。至於她與呂的其他官司，林沄蓁說目前沒有新的進度。

