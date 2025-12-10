實習律師酒駕出人命！「賠償1200萬」二審改判4年6個月 家屬質疑：沒有真心悔意

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

台北市去（2024）年發生一起酒駕奪命案件，鄭姓實習律師清晨酒後駕車，在國道出口失控撞上停等紅燈的車輛，造成54歲高姓駕駛喪命。一審依酒駕致死罪重判7年6月；案件上訴後，鄭男賠償家屬1200萬元，高等法院今（10）日將刑度改判為4年6月，全案仍可上訴。

實習律師酒後駕車，造成54歲高姓駕駛喪命，賠償家屬1200萬元。（示意圖非當事人／unsplash）

檢方指出，鄭男於2023年5月5日晚間與律師事務所同事聚餐，期間在餐廳與KTV連續飲酒到凌晨，散會後醉倒街頭，直到清晨5時20分才返回停車處準備開車返家。

行經國道萬芳交流道往木柵路四段出口時，他因酒醉失控，先擦撞路緣後彈飛至對向車道，猛烈撞上等紅燈的小客車，高姓駕駛送醫仍不治身亡。警方檢驗，鄭男血液酒精濃度高達166mg/dL，屬嚴重酒駕。

鄭男辯稱，一審未採用刑法第59條「情堪憫恕」規定，並強調自己非正式律師、無前科，且已賠償1200萬元、認罪，請求從輕或緩刑。但合議庭指出，酒駕奪命不具可憫性，並不符合第59條要件。

被害家屬先前受訪痛批，鄭男事後道歉毫無誠意，初期甚至未主動表達歉意，質疑其「一切都是在演戲」。

高院今日審酌其已完成高額賠償、態度等因素，改判4年6月徒刑，仍可再上訴。

◎《FTNN新聞網》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒；未滿十八歲禁止飲酒。

