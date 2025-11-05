實習律師酒駕撞死人賠1200萬、跪拜死者求輕判 家屬：無法原諒

鄭姓實習律師(左)涉酒駕撞死人，已賠付家屬1200萬元，並赴靈堂跪拜死者，請求輕判，但家屬冷回鄭造成家屬重大傷痛，死者母親還因此悲傷過世，無法原諒鄭男的犯行。(記者楊國文攝)

〔記者楊國文／台北報導〕台大法律系畢業的鄭姓實習律師，前年酒駕開賓士車回家，卻失控撞擊3輛轎車，造成高姓駕駛死亡，酒測值高達0.83毫克，台北地院國民法官庭重判7年6月，全案上訴，高等法院今開庭，鄭男2度起身向家屬道歉，請求輕判，律師稱鄭已賠付1200萬元，盡力彌補家屬傷痛，請求輕判，但家屬痛批，鄭男造成家屬重大傷痛，死者母視還因悲傷不幸過世，無法原諒酒駕犯行，鄭連到靈堂還記得拍照，想求取輕判，斥責「都在演戲」。全案定12月10日宣判。

檢警調查，前年5月5日晚間7時至隔日凌晨2時許，當時25歲的鄭男在KTV參加律師事務所迎新送舊聚會，散會後，鄭男醉倒路旁。6日清晨5時20分，鄭搭計程車回到台北市松山區南京東路4段附近，找到停放的賓士車，酒駕上路欲返回文山區住處。

鄭男清晨5時39分行經國道萬芳交流道，往台北市文山區木柵路4段出口時，先失控擦撞路緣而彈飛至出口處對向車道，進而撞擊在路口停等紅燈的3輛轎車，其中高姓休旅車駕駛被撞重傷，送醫不治。經警方執行酒測，鄭男酒測值高達0.83毫克，檢方依酒駕致死罪嫌起訴鄭男。

台北地院國民法官庭痛批鄭男身為法律人、擔任實習律師，竟知法犯法，重判7年6月。鄭認為量刑過重，上訴高等法院。

高院今年5月審理時，鄭男當庭對家屬道歉，鄭的律師主張，已賠付1200萬元且認罪，鄭之前也無前科，請求高院判決緩刑，以啟自新。

家屬庭後批評，鄭男肇事後，包括到家裡樓下探訪、家中拈香唸經、看死者的骨灰等，竟都要錄影，欲當成法庭上有悔意的證據，家屬感受不到鄭男有真誠的悔意，「鄭都是在演戲」，高的母親還因傷痛不幸過世，家屬仍無法原諒鄭酒駕撞死被害人。

高院今召開辯論庭，鄭男2度起身向家屬道歉，表示很內疚，願用一輩子彌補家屬傷痛，請求家屬原諒。鄭的律師主張，鄭案發後在病床上摺蓮花，也在靈堂向死者跪拜，努力籌錢賠付1200萬元給家屬，已積極彌補損失，不過，家屬指稱鄭的犯行造成家屬重大悲痛，無法原諒他。

