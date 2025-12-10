實習律師酒駕撞死吊車司機！1200萬達成和解 二審改判刑4年6月

記者楊佩琪／台北報導

▲高院考量實習律師鄭皓文與死者家屬以1200萬達成和解並給付完畢，改判刑4年6月。（圖／資料畫面）

台大法律系畢業後曾在知名律師事務所實習的男子鄭皓文，被控於2023年5月間，酒駕撞上3部車，其中一名高姓駕駛傷重不治，鄭男自己也昏迷送醫2個月後出院。一審鄭男被依酒駕致死罪判刑7年6月，二審高等法院10日改判4年6月有期徒刑。全案仍可上訴。

鄭男被控於2023年5月間，和律師事務所的同事聚餐、飲酒，喝了不少酒的鄭男清晨開著父親的賓士轎車返家，行經萬芳交流道時，不勝酒力，撞上正停等紅綠燈的3輛轎車，造成其中一名高姓吊車司機傷重不治。鄭男則陷入昏迷送醫，住院治療2個月後出院。

一審台北地方法院國民法官庭認定鄭男犯酒駕致死罪，且一度傳出強迫死者家屬接受和解，惡性重大，判處7年6月有期徒刑。

二審高等法院審理後認為，鄭男已與被害人家屬以1200萬元達成和解並給付完畢，不過酒後駕車行為造成被害人家屬極大痛苦，並無任何值得同情憐憫之處，因此無從依法減輕其刑，原審關於科刑事項之認定及程序上均無違誤。

審酌鄭男明知刑法規定禁止酒後駕車，仍無視酒精濃度達每公升0.83毫克，以時速84公里以上之高速，行駛在車流量較大的交流道處，致使車輛失控撞擊被害人車輛，導致被害人當場死亡，對家屬造成永難彌平之損失，其犯罪手段惡性重大，所生危害甚鉅。

再參酌鄭男事後積極向被害人家屬表達悔意及將盡力彌補，且已與家屬以1200萬元達成調解並給付完畢，又考量其家庭支持系統良好與教育程度、工作、品行、智識程度、年齡尚輕、具勞動意願及生活、復歸社會可能性等情，僅針對原審未及審酌達成調解完畢之情狀，改判處有期徒刑4年6月。仍可上訴。

