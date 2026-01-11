實習拒絕打雜 竹縣青年培育就業計畫席捲全台職涯盛會

竹縣青年培育就業計畫於全台職涯盛會喊出「實習拒絕打雜」，以專題式學習的議題獲得青年青睞。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

全台最大數位職涯盛會「Yourator 二０二六數位職涯博覽會」日前圓滿落幕，新竹縣政府教育局首次參展，特別將今年即將登場的第四屆「數位創新青年培育就業計畫」搶先曝光，喊出「拒絕職場打雜」口號，成為全場焦點。

教育局表示，主打「高含金量、專題實戰」實習模式，擊中Z世代求職痛點，現場吸引數百名青年熱烈諮詢。同時宣布年度計畫正式起跑，由產官學研商會議一月底登場，歡迎更多中小企業加入，串聯更優質、多元的產官學資源，培育更多數位人才。

教育局指出，本次參展深刻感受到青年對於職涯發展的渴望與焦慮，面對生成式 AI 快速普及，學生最擔心的不再只是有沒有實習機會，而是「實習內容是否具備競爭力？」而「數位創新青年培育就業計畫」正是回應此需求的最佳解方。

教育局強調，本計畫有別於一般行政庶務型的實習，主要推動「專題式實習」，串聯緯創、智邦、義隆、邁特等桃竹竹苗指標企業，讓學生直接進入企業核心，參與 AI 工具導入、ESG 永續規劃或數位轉型專案。這種「帶著技能進場、帶著戰功離場」的模式，在博覽會現場獲得極高評價，許多學生直呼「這才是我們想要的實習！」

教育局指出，一月底召開「青年產業人才需求研商會議」，邀集重點企業夥伴、大專院校代表與執行團隊齊聚，針對今年的專題方向、AI應用趨勢及人才媒合機制進行深度研商，確保釋出的實習職缺及規劃的增能培訓課程能精準對齊產業最新的數位需求。