實習準律師酒駕撞死人1200萬和解 二審改判4年6月

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台大法律系畢業的實習律師鄭皓文（原名鄭兆宇），112年5月間清晨酒後開賓士車上路，行經北市萬芳交流道時，失控擦撞山壁，整輛車飛越到對向車道，撞死1名高姓駕駛，台北地院國民法官審理後判刑7年6月；高院今（10）日以鄭皓文已與被害人家屬以新台幣1200萬元達成調解並已給付完畢，改判4年6月。可上訴。

檢方起訴指出，去年5月5日晚間7時許至隔日凌晨2時許，鄭男在KTV與律師事務所同事用餐、喝酒，散會後，鄭男獨自漫步街頭，因不勝酒力而倒臥街頭。清晨5時20分，鄭男竟回到北市松山區南京東路4段附近，找到停放的賓士車，酒駕上路準備回到他文山區的住處。

酒駕的鄭男在5時39分行經國道萬芳交流道往台北市文山區木柵路4段出口時，因酒精作用，失去正常判斷力與反應能力，超速行駛，先失控擦撞路緣而彈飛至出口處對向車道，進而撞擊在路口停等紅燈的3輛轎車，並導致其中1輛休旅車的高姓駕駛的頭胸腹鈍創骨折以及內出血等傷害，同日6時51分不治死亡。

事故中同樣受傷的鄭男經醫院抽血後，發現酒精濃度達166mg/dl，換算呼氣酒精濃度測定值為每公升0.83毫克。檢方偵結，依酒駕致死罪嫌起訴鄭男。

北院國民法官審理認為，被告確有服用酒類致不能安全駕駛因而致人於死之犯行，復考量本案被告知法犯法，犯罪行為惡性重大，犯罪所生危害至鉅，仍爭執酒後駕車意圖，未同理被害家屬心情，迫使被害家屬接受賠償金，然其家庭支持良好，更生可能性高等情，判決被告有期徒刑7年6月。

上訴二審後，鄭皓文積極與被害人家屬以1200萬元達成調解，並已給付完畢。高院合議庭審酌第一審辯論終結後所發生足以影響科刑之情狀，原審未及審酌，因此將原判決關於刑之部分撤銷改判。

合議庭認為，被告酒後駕車行為，造成被害人家屬極大痛苦，並無任何值得同情憐憫之處，因此無從依刑法第59條規定減刑，另原判決關於科刑事項之認定及程序上均無違誤，故被告之指摘並無理由。

合議庭指出，被告明知我國刑法禁止酒後駕車，並有相關處罰規定，竟於聚餐飲酒後，無視其呼氣酒精濃度測定值高達每公升0.83毫克，仍以時速84公里以上之高速，馳騁在車流量較大之交流道處，致車輛失控撞擊被害人車輛，導致被害人當場死亡，對被害人家屬造成永難彌平之損失，其犯罪手段及惡性甚大，所生之危害至鉅。

參酌被告事後積極向被害人家屬表示悔意及盡力彌補所造成損失，已與被害人家屬以1200萬元達成調解並給付完畢等犯後態度；暨考量被告家庭支持系統良好、教育程度為大學畢業、曾為實習律師、現從事補習班行政職工作，以及被告之品行、智識程度、年齡尚輕、具勞動意願、生活情形及未來復歸社會可能性等一切情狀，並本於對原審國民法官參與科刑評議後所為量刑判斷之高度尊重，僅針對原審未及審酌前揭調解及給付賠償完畢之情狀，將原判決之刑改判為有期徒 刑4年6月。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

