實習生變總經理 曾智明率優沐登氫能博覽會
[NOWnews今日新聞] 晟德轉投資的氫能事業——挪威UAC中國子公司優沐科技，日前參加韓國日山KINTEX舉辦的「世界氫能博覽會」，展示其在氫能儲存與運輸領域的玻璃纖維複合材料高壓氣瓶解決方案。優沐科技大中華區總經理曾智明表示，透過參展接觸韓國氫能生態系，規劃和當地認證單位、物流業者及加氫站營運商展開合作，共同推動法規與標準制定，加速布局韓國市場，搶占先機。
晟德目前持有優沐科技16%股權，並委任年僅30初的曾智明出任總經理一職。晟德集團總裁林榮錦透露，曾智明以前是晟德暑期實習營的實習生，因實習期間展現積極與高度執行力，在畢業後被延攬加入集團，曾任玉晟管顧投資經理並深度參與澳優乳業重整案。雖然年輕，卻具備相當成熟的經營管理經驗。
林榮錦讚許曾智明，去年接手優沐後，已成功完成中國嘉興現代化新型工廠建置並取得核心產品歐盟區認證，2026年將啟動量產並持續推動中國市場准入工作。期盼優沐科技在其帶領下持續快速成長，成為氫能產業鏈中具國際競爭力的技術供應者。
曾智明指出，優沐的競爭力來自於玻璃纖維纏繞工藝的技術突破及對品質的堅持。今年更將業務拓展至中國以外市場，助力全球清潔能源運輸效率提升。
晟德優沐科技母公司UAC長期專注開發玻璃纖維高壓四型氫氣瓶，憑藉玻璃纖維材質輕量、耐高壓、安全係數高等特性，相較傳統鋼瓶具更優異的載氫效率與抗爆能力；與碳纖瓶相比亦具備明顯的成本優勢。相關技術可廣泛應用於陸上運輸、船舶、海底儲氫、離岸風電等多元場景，是全球氫能產業鏈中具潛力的關鍵技術供應商。
