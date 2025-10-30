實質利率仍低！央行理事：通膨回落2%以下 服務類價格與通膨預期須警惕

儘管我國經濟成長穩健，且通膨降至2%以下，但理事仍憂心通膨預期再起。李政龍攝



美國聯準會（Fed）啟動降息循環，我國央行在第3季理監事會議決議利率六連凍，據今天揭露的理監事會議紀錄揭示，理事們主要考量國內通膨已回穩至2%以下，且整體經濟穩健成長。不過，多位理事指出，儘管名目通膨趨緩，但我國實質利率仍偏低，顯示金融環境寬鬆，又消費者對未來一年的通膨預期持續偏高，加上房租、外食等服務類價格具有僵固性，以及地緣政治和天候因素恐推升物價，央行將持續密切關注，以防物價壓力再起。

我國今年經濟成長率上看「保5」，通膨維持在2%以下，使得央行第3季理監事會決議，維持政策利率不變，同時央行擬透過公開市場操作來釋出資金，營造充裕的資金環境。

央行理監事會議記錄今天出爐，全體理事經考量國內外各項因素後，均贊同維持政策利率不變。

其中，多位理事表示，考量當前國內通膨趨緩，整體經濟穩健成長，但產業呈現兩極化發展，電子資通訊業受惠AI發展而出口及投資暢旺，惟傳產業受美國關稅政策衝擊等因素影響，出口疲弱且減班休息人數增加，故贊同維持政策利率不變。

數位理事對本次政策利率維持不變，但透過公開市場操作，採減發定期存單方式，營造充裕的資金環境，以協助傳產業及中小企業的作法表達支持。有位理事認為，相較調降存款準備率，央行透過公開市場操作，釋出資金，以協助政府產業支持方案運作，更具彈性的作法。

另位理事指出，近期每月至少購買1次的CPI年增率仍高，另部分外界調查顯示，近月消費者對未來一年的通膨預期仍續偏高，以及消費者認為未來半年國內物價將大幅上漲的比例亦高，故應密切追蹤消費者的通膨預期，以及其對通膨的影響。此外，我國實質利率雖轉正惟仍低，顯示金融環境還是寬鬆，故贊同政策利率維持不變。

有位理事表示，今年下半年台灣經濟面臨如未來美國232條款的調整等諸多不確定性，而物價方面，現今通膨回穩至2%以下，惟地緣政治因素可能推升能源價格，且房租與外食等服務類價格具僵固性，仍須持續觀察。另位理事指出，若未來新台幣升值或油價走跌，有利物價持續下行，但外食及房租等服務類價格仍具僵固性，且尚有颱風等天候因素，可能會對物價產生壓力，仍應持續關注。

兩位理事認為，央行上修今年台灣經濟成長率預測值，顯示無降息空間，而CPI年增率逐步回降，明年可望更低，則顯示無升息必要，故維持利率不變係屬合宜。

