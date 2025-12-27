實質獨立34年！東非索馬利蘭首獲正式外交承認，索馬利亞喊出「一索原則」反對

經過長達一年的外交談判，以色列外長薩爾（Gideon Saar）正式宣布，以色列決定正式承認、東非的索馬利蘭（Somaliland）為獨立主權國家。這也是索馬利蘭自1991年宣布，脫離索馬利亞以來，首度獲得聯合國成員國正式承認，被視為該國追求國際定位的重大歷史突破。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）隨後與索馬利蘭總統阿布杜拉希（Abdirahman Mohamed Abdullahi）打了一通電話，邀請對方訪問以色列。阿布杜拉希對此表示，雙方友誼具備「歷史意義」，希望盡快在耶路撒冷（Jerusalem）建立大使館。

雖然是第一個正式外交承認，但台灣在2020年已經給予索馬利蘭「事實承認」，認定對方是一個主權獨立國家，雖然雙邊並沒有正式建交，但相互成立具大使館功能的代表機構。

地處非洲之角、和索馬利亞邦特蘭州接壤的索馬利蘭，國土面積為17.7萬平方公里，總人口約有570萬人，官方語言為索馬利語、阿拉伯文與英文。現有的領土過去一度被稱為英屬索馬利蘭，是英國的保護國。1960年選擇和鄰居，原義大利殖民的索馬利亞合併建國。

索馬利亞總統府8日遭到汽車炸彈攻擊，現場一片狼藉。（美聯社）

但隨著索馬利亞進入獨裁統治，內部掀起長時間惡鬥戰爭，原本的索馬利蘭開始嘗試脫離中央政府獨立，1991年5月18日宣布脫離聯邦獨立，並聲稱控制原本5州土地，但過去30多年以來，多數國家皆因索馬利亞中央反對，只將索馬利蘭視為索馬利亞的一部分。

除了以色列和台灣之外，與其有陸地接壤的衣索比亞保持非正式的官方往來，讓內陸國也能「獲得」出海口，將貨物以海運銷往全球。

我國駐索馬利蘭代表羅震華（台灣駐索馬利蘭代表處提供）

索馬利蘭駐台代表穆姆德接受《風傳媒》專訪。（簡恒宇攝）

但以色列此舉，主要目的還是為了自身的利益考量，地處非洲之角（Horn of Africa）的索馬利蘭，與葉門隔海相望，根據以色列智庫報告，該國和索馬利蘭交好，其地理位置能提供以色列多個戰略優勢，像是近距離監控胡塞組織（Houthi），確認對方所有的武裝動向與軍援途徑。

只要索馬利蘭同意，以色列國防軍（IDF）還能將該國當作紅海（Red Sea）行動的補給點，支持葉門合法政府，打造能直接打擊胡塞組織的平台，特別是配合已在柏培拉（Berbera）運作的阿聯軍事基地。

索馬利亞強烈抗議

以色列承認索馬利蘭後，接下來的反應，對於生活在台灣讀者一定不陌生，迄今仍聲稱擁有主權的索馬利亞，隨即由外交部出面、痛批以色列此舉是「對該國主權的蓄意攻擊」。其駐外使領館更在粉專上發文，喊出「一索原則」：強調索馬利亞是一個民族、一個文化、一個語言、一個地區和同一個國家（One Somalia, One people, One culture, One language, One religion, One country. ）。

東非索馬利亞近年恐怖活動猖獗，非洲聯盟出動部隊清剿。（美聯社）

非洲聯盟（AU）也同樣發表聲明，「堅決拒絕」以色列舉動，還警告對方、此舉侵犯索馬利亞的領土完整，可能在非洲大陸開啟一個「危險先例」，進而破壞和平與穩定秩序。埃及、土耳其、沙烏地阿拉伯和巴勒斯坦等多國同樣對此外交承認，表達強烈譴責，安卡拉更直接吐槽以色列，認為該國只為了轉移國際對巴勒斯坦建國問題的關注度。

其實，在大西洋另一端的美國，共和黨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）曾建議總統川普（Donald Trump），正式承認索馬利蘭地位，拉攏該國對抗中國在吉布地（Djibouti）和東非的影響力，但川普對此不只表示反對，甚至還質疑克魯茲，你確定「真的有美國人知道」索馬利蘭是什麼嗎？

