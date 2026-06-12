實質經常性薪資前4月平均4萬4115元 創近六年最大漲幅
儘管中東戰事帶來物價上漲壓力，主計總處今天（12日）公布薪資統計，今年1至4月工業及服務業平均受僱員工實質經常性薪資為新台幣4萬4115元，年增率為1.4%，實質總薪資年增1.99%，不只成長速度高過物價，更分別創下近六年及近八年最大漲幅。
主計總處統計，4月全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬9146元，年增2.9%，增幅創下27年來同月次高紀錄；獎金及加班費等非經常性薪資8340元，合計後總薪資平均數為5萬7486元，年增3.6%。
由於平均薪資易受極端值拉抬，相較之下，中位數更能反映多數民眾「薪聲」。主計總處今天同步公布4月經常性薪資中位數為3萬9348元，年成長3.17%。
值得注意的是，今年2月底爆發美伊戰爭，國際能源價格應聲上漲，加劇通膨壓力，外界關注中東戰事是否進一步推升物價，侵蝕民眾實質購買力。
不過主計總處最新公布的今年1至4月實質薪資表現，1至4月工業及服務業平均受僱員工實質經常性薪資為4萬4115元，年增1.4%，實質總薪資年增1.99%，顯示薪資成長速度仍高於同期物價漲幅。
主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，由於政府穩定物價措施發揮成效，國內物價並沒有因中東戰事而大幅走揚，加上國內薪資持續成長，使得實質薪資漲幅擴大。
Yahoo 2026投資行為大調查，填問卷就拿20點奇摩值！👉馬上填寫
其他人也在看
他們玩《英雄聯盟》相戀12年結婚，官方驚喜送「客製大禮」吸萬人讚爆朝聖
《英雄聯盟》自 2011 年開服至今，已經陪伴玩家 16 個年頭，許多從小開始玩的玩家們現在早已長大成人、準備成家立業，甚至與《英雄聯盟》同年出生的小嬰兒們現在也差不多要上高中了。而最近國外就有一對因《英雄聯盟》而結緣的情侶愛情長跑 12 年後準備步入禮堂，女方的妹妹也曬出 Riot Games 暖心致贈的特別禮物，還分享 Riot 內部員工們的祝福小卡：「從英雄選角到『Say Yes』，多美好的一段旅程，祝你們一生幸福！」
你有領到嗎？4月經常性薪資平均達4萬9146元 創近27年第二高
主計總處今（12）日公布4月薪資統計，全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬9146元，年增2.9%，創近27年同期次高；扣除物價因素後，今年前4月實質經常性薪資年增1.4%，創近6年同期最高，顯示薪資成長持續跑贏通膨。
公股四金二銀前5月合賺735億元年增近4成 華南金增幅居冠
公股四金二銀5月自結盈餘全數出爐！六家金控累計1-5月合賺735.57億元，年增近4成，整體表現亮眼。其中，華南金（2880）受惠旗下銀行、證券、創投、產險子公司均較去年同期顯著成長，累計前5月稅後淨利年成長超過7成，增幅居公股四金二銀之冠。
柯志恩踩4地雷民調崩？他示警：別愚弄選民
[NOWNEWS今日新聞]《新台灣國策智庫》12日公布最新高雄市長選舉民調，結果顯示，民進黨參選人賴瑞隆以46.2%的支持度，大幅領先國民黨參選人柯志恩28.4%，雙方差距達17.8個百分點，引發政壇...
川普鐵腕遣返！美包機載伊朗等國移民飛往中非共和國
美國總統川普持續擴大移民鐵腕政策。一架載有伊朗、阿富汗等國國民的美國驅逐出境包機，正飛往局勢動盪的中非共和國。儘管這類「第三國遣返」面臨法律爭議，且中非共和國被美方列為最高級旅遊警示，川普政府仍執意執行。
少年股神翻車現場！ 8倍槓桿2月狂賺1500萬 一震直接「穿倉」嚇到喊不敢
在房價高漲、買房大不易的當代，許多年輕世代為了早日湊齊人生第一筆購屋頭期款，往往會選擇鋌而走險。看著身邊的人在股海中大賺，不少人開始迷信「以小博大」的金融神話，企圖透過向銀行借貸或利用各類衍生性金融商品來加速財富累積，然而，在缺乏足夠專業知識與風險意識的情況下，盲目追求高回報的下場，往往是將自己推向萬劫不復的深淵。近日在社群平台Threads上的一篇取暖文，就因為涉嫌虛構與荒謬的投資邏輯，引發了PTT網友們的強烈質疑與熱烈論戰。
幕後祕辛！安以軒一個人的孤寂辛酸 獨扛一家子4年半神祕生活
【曾宛如／台北報導】安以軒自老公陳榮煉被澳門警方逮捕判刑，就過著神祕低調的日子，所有公開活動、社交場合都不見她人影，讓人好奇，直至這回她拍攝好友A-Lin新歌《一個人》MV，才終於露面，據她身邊密友透露，安以軒這4年半在台北家中深居簡出，一個人照顧著上小學的兒子66及5歲女兒娃寶，扛起照顧整個家庭的重擔，充滿孤寂辛酸，也讓她成長很多，原本不會下廚的她，現在能親力親為的為孩子做一桌子家常菜，教導他們課業或生活問題，而且這4年半，她沒有接工作，沒有任何收入，靠以往積蓄投資理財，學會買股票買基金。兒子一雙大眼跟她一個樣，喜歡畫油畫的女兒很懂事，是她生活的重心及能量來源。此外，星友們包括A-Lin、夏于喬、戴愛玲等人的關心陪伴，也給了她很大的力量，她偶爾被狗仔捕捉到身影，往往都是在跟姊妹們相聚。
新竹氣爆奪2命！便當店「差4公斤免列管」 受災戶求償恐成難題
這起氣爆發生在今日凌晨3時許，消防局於4時5分趕抵現場搶救。初步調查顯示，事故疑似因瓦斯外洩引發爆炸，詳細原因仍有待進一步鑑定。爆炸當下威力驚人，不僅造成3層樓建築部分磚牆坍塌，衝擊波更波及周邊住宅及停放的汽機車。其中鄰近麵包店的一對老夫妻不幸喪命，另有2名傷...
台股千點反攻彈回4萬4！南亞科揪華邦電放閃領記憶體暴衝｜Yahoo財經掃描
美國總統川普取消伊朗攻擊計畫，緩和市場對中東衝突升溫的憂慮，再加上馬斯克旗下太空探索技術公司SpaceX即將掛牌上市，點燃太空與科技股買氣，美股四大指數全面強彈。科技股方面，SpaceX掛牌題材帶動特斯拉上漲4.6%，半導體族群同步回神，台積電ADR也揚升3.26%，帶動AI與晶片股買氣回溫。 亞股方面，日股大漲2.81%，韓股強彈4.63%，港股上漲1.69%，上證指數也走揚1.12%，反映國際風險情緒轉佳，資金回補亞股。 回到台股，指數今(12)日在美股強彈激勵下開高走高，終場大漲1019.58點、漲幅2.36%，收在44169.04點，周線翻紅，成交金額達1兆1195.40億元；櫃買指數同步上漲12.63點、漲幅3.10%，電子指數上漲72.42點、漲幅2.61%，金融指數上漲16.78點、漲幅0.56%，顯示資金明顯回流電子與中小型股。權值股方面，台積電(2330)大漲60元收2310元，成為台股反攻最關鍵的領軍指標；盤面題材則由記憶體、被動元件與半導體族群同步發威，記憶體雙雄強勢亮燈，聯電(2303)放量走揚並擠進成交前五，國巨(2327)等被動元件股也延續買氣，搭配主動式ETF成交續熱，讓今日台股呈現權值股點火、題材股齊發、資金全面回補的強勢反彈格局。
新莊公寓頂樓變「空中垃圾山」！被罰4次繼續堆 屋主稱：研究核能
從曝光畫面可見，公寓頂樓鐵皮幾乎完全被雜物掩蓋，包括輪胎、塑膠椅、折疊桌、腳踏車、行李箱、電風扇以及廢棄家電等物品散落各處，部分物品甚至跨越女兒牆，延伸至鄰棟屋頂。密密麻麻的堆積景象讓不少網友直呼誇張，擔心颱風來襲時恐有高空墜物風險，也憂慮環境髒亂恐成為...
記憶體再上攻！南亞科、華邦電雙雙漲停噴逾300億元 「被動元件大廠」一度亮燈狂炸764億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導因權王台積電（2330）及其他權值股走強推升，台股大盤今（12）日繳出亮眼成績，加權指數來到44169.04點，上漲1019.58點，漲...
醫揭李四川蘇巧慧「差異核心」：別迷惑自己
[NOWNEWS今日新聞]2026新北市長選戰倒數5個月，近期多份民調結果出現分歧，綠營內部民調顯示，民進黨參選人蘇巧慧已小幅領先國民黨參選人李四川，甚至有持續擴大趨勢；但《TVBS》最新民調則顯示，...
燻蒸消毒全不合格！日本拒買這國明星芒果 4800萬商機秒蒸發
印度芒果外銷驚傳危機！日本官方因查獲印方植物檢疫設施有重大缺陷，宣布暫停進口本季新鮮芒果，導致高達154萬美元出口商機蒸發。鄰國尼泊爾隨後也以農藥殘留超標及檢疫設備不足為由，實施嚴格進口限制。這波雙重打擊重創凱薩與阿爾方索等明星品種，讓印度果農損失慘重。目前尼泊爾市場已出現供需失衡、價格暴漲亂象，貿易商呼籲政府應盡快完善檢疫設施，避免貿易危機持續擴大。
同期男星閃兵丟工作 鳳小岳代言接不完大賺八位數
問及是否因閃兵風波意外受惠，鳳小岳笑說：「這我沒有多想，希望大家覺得是我很努力（才有這些代言活動）。」也謙虛表示，對於曝光多非常榮幸，對於演藝圈起起伏伏，一定要保持平常心。鳳小岳表示，近期正在從事幕後，做編劇、開發電影，也在等待好劇本上門。他也很注重身體...
見兒媳把剩菜擺面前！婆婆下意識「1舉動」太反常 全網羨慕：滿滿的愛
綜合陸媒報導，這段畫面由兒媳親自拍攝並分享至社群平台，短時間內獲得超過18萬人按讚，引發大批網友留言討論。兒媳透露，婆婆個性大而化之，不太擅長表達情感，但在生活細節上總是十分貼心。她回憶，每次家中蒸蛋上桌時，婆婆總會把最嫩、最好吃的那塊留給自己，而這樣的照...
警所長遭毒駕撞傷！警政署長張榮興親赴慰問 重申「毒駕零容忍」
即時中心／徐子為、黃彥翔報導彰化埔鹽分駐所長陳國銘、警員趙秉逸於本月4日下午執行查緝任務時，遭施姓嫌犯駕車衝撞。陳所長雖身受重傷，仍強忍劇痛拔槍鳴槍示警，與同仁合力壓制施嫌。警政署署長張榮興對此高度重視，今（12）日特地親赴陳所長家中探視慰問，除關懷其手術後的恢復狀況外，更對其展現英勇無畏的行為，表達最深切的敬意與不捨。張署長強調，警政署絕對是第一線執勤同仁最堅強的後盾，全力捍衛公權力不容挑戰。
大學申請「淡江」缺額446個全台最多！名額使用率排行曝 最低是「它」
115學年度大學申請入學統一分發結果已公告，今年共有7萬8,280人報名，最終4萬4,082人獲分發，報名分發率56.31%，是近4年最高；招生名額使用率84.5%，缺額7,823個是近5年最低。其中淡江大學以446個缺額居全台最多，但該校招生名額使用率超過8成；招生名額使用率最低的其實是中信金融管理學院。
世足／開幕戰紅牌滿天 墨西哥力克南非開門紅
4年1度世界盃足球賽11日正式開幕，作為主辦國之一，墨西哥為今年世足賽揭幕，並在首戰以2：0擊敗南非，率先開出紅盤。
歐洲社宅破15%！ 他怒批「台灣還不加速蓋」 網揭殘酷內幕
在房價狂飆、薪資成長停滯的當代台灣，居住正義早已從單純的經濟問題，上升為嚴峻的國安危機。許多年輕世代與基層租屋族，在面對每個月被房租無情掏空、轉頭又看到房價屢創新高的社會現實時，只能無奈選擇「不婚、不生、不買房」的消極抵抗。當傳統「成家立業」的夢想被現實擊碎，社會大眾不禁開始將目光投向政府的住宅政策：究竟廣建社會住宅是否為拯救高房價的唯一解藥？近日就有網友發文詢問，為何在國外行之有年的高比例社宅制度，在台灣推動起來卻如此舉步維艱？
爸炒股慘賠400萬「月討2萬孝親費」 她月收30K超崩潰：不給要告我棄養
「我們無法選擇出生的家庭，但可以選擇自己想要的人生。」一名女網友近日在《Dcard》發文吐露家庭困境，表示父親因投資股票失利慘賠逾400萬元，不僅將積蓄幾乎花光，如今存款只剩6萬元，甚至要求月薪僅3萬元的她每月提供2萬元生活費，遭拒後竟揚言提告棄養，讓她身心俱疲，直呼「真的好想過世」。文章曝光後引發熱議。