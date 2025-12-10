實質總薪資增幅 十年新高 薪資成長持續超越物價漲幅

AI熱潮太夯，帶動受僱員工薪資全面成長。

AI熱潮太夯，帶動受僱員工薪資全面成長。主計總處昨（10）日公布受僱員工薪資統計，剔除物價因素後，前十月實質經常性薪資43,664元，年增1.32％，增幅是五年同期新高；累計實質總薪資為584,550元，年增2.22%，也是近十年來同期最高成長率，反映出薪資成長持續超越物價漲幅。

主計總處昨日公布前十月全體員工經常性薪資平均為47,803元，年增3.08%，寫近26年來同期最高成長；前十月累積總薪資639,970元，年增4%，也是近15年以來次高成長。細看單月狀況，10月全體員工經常性薪資為48,252元，年增3.8%，是2000年2月以來單月最高成長；獎金及加班費等非經常性薪資8,971元，合計後總薪資平均數為57,223元，年增7.38%。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，薪資普遍成長，電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業兩大行業貢獻顯著。她觀察，高科技產業的廠商不一定等到年底才發放獎金，部分業者會採取按季或按半年發放方式，甚至有廠商將今年部分貢獻提前發放，這被視為激勵員工士氣的手段之一。

另外，由於AI應用動能強勁，推升國內部分產業加班工時寫下驚人紀錄。主計總處統計，受惠於AI需求持續擴增，10月電子零組件製造業的加班工時衝上30.4小時，累計前十月平均亦達27.8小時，寫下1980年6月來最高紀錄，成為拉抬整體工時的主要動力。

