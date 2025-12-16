實質補助 彈性勻用 高院7理由逆轉判決

新竹市長高虹安助理費案二審改判，將回歸市長職務，支持者16日送花籃到新竹市政府市長室，上頭寫道「最強戰力、回歸市政」表達祝賀。（王惠慧攝）

新竹市長高虹安被控擔任立委時涉浮報助理酬金、加班費，一審依《貪汙治罪條例》將她重判7年4月，二審台灣高等法院16日條列7大理由，除了認定她挪用的費用，與縣市議員助理費不同，更認定立委助理費不是「薪水或公款」，是立委補助費，高虹安沒有詐取助理費用的故意，不構成貪汙罪，因此逆轉改判。

高院由審判長許永煌、陪席法官雷淑雯、受命法官郭豫珍組成的合議庭認為，《立法院組織法》第32條的立法沿革，助理費相關規定的立法目的及預算編列之性質應屬「實質補助，彈性勻用」，且該法明定「立法院應每年編列每一立法委員一定數額之助理費及其辦公事務預算」是以「每一立法委員」統籌數額為單位。

合議庭指出，助理費的預算編列方式及說明，立法院是列在「委員問政業務」項下，也因此助理酬金及加班費，本質屬於立委補助費性質，剛開始直接撥入立委帳戶，由立委以雇主身分統籌管理，這樣的立法意思是，立委助理並非立法院職員，之後因涉及近百萬元撥入立委帳戶的稅捐問題，才改撥入指定的助理個別帳戶。但是對於助理費、加班費預算編列的性質及理由，《立法院組織法》至今沒有改變。

合議庭表示，中央主計主管機關歷來定義，將「助理待遇」納為「民意代表待遇」其中的「立委聘用助理待遇」補助，且立法院函覆也認為，編列立委公費助理經費是補助立法委員問政需要所須的財力不足，本質屬於立委補助費性質。

不構成貪瀆大翻轉的7大理由中，合議庭列出6個理由論述，立委助理費的性質是立委的補助費，立委是助理的雇主等，因此不構成貪汙治罪條例的詐欺罪，但合議庭最後一項理由也說明，就算如同檢察官及一審單純以貪汙罪的構成要件檢視，高虹安也欠缺詐取財物故意，不能依貪汙罪論罪。