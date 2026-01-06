實踐企業社會責任 千宸不動產捐贈北榮新竹分院輪椅

千宸不動產捐贈輪椅。





關懷竹東民眾及榮民、回饋社會，千宸不動產公司6日於臺北榮民總醫院新竹分院舉行捐贈儀式，捐贈輪椅10輛，由北榮新竹分院陳曾基院長代表受贈，現場氣氛溫馨。

本次捐贈將用於看診及病房行動不便民眾使用，期望能實質協助有需要的對象，減輕其生活與行動負擔。千宸不動產公司表示：「始終相信，取之於社會、用之於社會，透過實際行動傳遞善意，希望拋磚引玉，讓更多人一同投入公益行列。」

臺北榮總新竹分院陳曾基院長推崇此次捐贈不僅展現愛心與責任，更象徵社會正向力量的連結，讓善的循環持續擴散。感謝千宸不動產公司的慷慨支持，並指出這份資源將有效提升服務品質，對受助者帶來長遠且正面的影響。



更多新聞推薦

● 小橘書發送率近97% 全國已送942萬份、13縣市完成投遞