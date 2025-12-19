實踐國小通學路藏危機 劉美芳促拓寬人行道護學童

（記者陳志仁／新北報導）板橋區實踐國小校門口實踐路93巷，因道路筆直、緊鄰傳統市場及大型集合住宅，人車動線高度交織，加上校門前人行道狹窄，長期以來成為學童通學安全的高風險路段；甚至出現孩子被迫走上車道的危險情況，引發家長高度憂心。

新北市議員劉美芳表示，日前接獲實踐國小家長會與校方反映，每逢上下學尖峰的時段，接送車輛臨停、上下車人潮湧現，常導致人行道被占用；部分學童只能改走馬路，直接面對快速行駛的車流，通學安全面臨嚴峻挑戰，讓家長憂心不已。

為徹底改善人車爭道的問題，劉美芳隨即辦理現場會勘，邀集新北市政府教育局、交通局、養護工程處、警察局交通警察大隊、板橋區公所，以及國泰里里長陳志煉等相關單位到場，實地檢視實踐路93巷的通行動線與交通盲點，研商可行的改善對策。

劉美芳指出，會勘後現場達成多項共識，包括在學校正門及鄰近防火巷出入口，於與校方及周邊商家溝通後，設置交通警示牌與科技執法告示，提升駕駛警覺；同時在學校靠近大型社區方向及實踐路巷口，增設科技執法警示標誌，以遏止違規停車與超速行為。

劉美芳說，養護工程處將規劃校門口道路拓寬方案，並將人行道退縮至校園內、同步加寬通行空間，設計圖將送景觀處審核校園植栽調整，待核准後，預計明年啟動施工；直指學童通學安全刻不容緩，工程改善與科技執法必須雙管齊下，也將持續追蹤進度，確保措施如期落實，讓孩子安心上學、家長放心。

