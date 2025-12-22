實踐在地永續學習 北市8校齊聚草山環教工作坊

北市士林、北投區8所學校教師齊聚一堂，凝聚成立「草山環境教育聯盟」的核心共識

臺北市教師研習中心在陽明書屋舉辦「是我－一起啟動草山環境教育聯盟」工作坊

臺北市教師研習中心在陽明書屋舉辦「是我－一起啟動草山環境教育聯盟」工作坊，邀集士林區陽明山、平等、雙溪國小及北投區湖山、大屯、泉源實小、溪山實小、湖田實小等齊聚交流，透過講座、示範與分組討論，近 70 位教師共同凝聚成立「草山環境教育聯盟」的核心共識，並規劃跨校合作方向，為校際合作打造永續典範。

臺北市教師研習中心說明，本次聯盟以陽明山國家公園為核心教育場域，運用火山地形、森林生態與自然生物等獨特資源，協助教師將在地特色融入課程設計。這次活動由荒野保護協會前理事長林耀國以「陽明山國家公園之魅」講座揭開序幕。他以破冰遊戲與自創《聽 陽明四季》串連自然觀察，帶領教師重新發現陽明山的魅力，激發與環境的情感連結。參與活動的教師分享，原來每天看見的陽明山，可以變成這麼多教學靈感；講師讓大家聽陽明山的聲音，這些蟲鳴鳥叫很動人。

陽明山國家公園蕭淑碧主任在工作坊中示範如何將「體驗活動」深化為課程，分享陽明山國家公園的志工、教學等資源，並發送影音資源、教材給8所參與學校，藉由小而具體的環境行動，逐步累積環境素養，讓環境教育不是一次性活動，而是一連串可以被記住、被實踐的學習旅程。

臺北市教師研習中心表示，除了講座外，現場也進行分組討論，引導教師就三大核心議題交換意見，包括「為何要結盟」，釐清環境教育在場地、師資、設備等資源面的限制，並透過跨校協作補足需求；「要做什麼」討論可設計的合作課程、教材共享及學生行動方案等；「怎麼做」則是研擬聯盟運作模式、分工方式，並提出提升合作效率的具體策略。

臺北市教師研習中心指出，在各組分享報告中，許多教師們表示，透過聯盟，他們得以更深入理解陽明山獨有的地景與生態系統，並期待將這些洞見轉化為生動的課室學習，擴大學校在永續議題上的影響力，也能提升課程品質，減少單校孤軍奮戰的壓力。