實踐大學全球文化溝通課 前進英國沉浸式學習

（中央社記者許秩維台北31日電）為培養學生國際視野與跨文化溝通能力，實踐大學「全球文化與溝通」全英密集式課程，前往英國北愛爾蘭貝爾法斯特女王大學及牛津大學移地教學，讓學生進行沉浸式學習。

實踐大學國際學程今天發布新聞稿指出，「全球文化與溝通」課程首日以影像實作與設計思考為主軸，學生實際操作影片研究、分鏡腳本設計、攝影、收音、運鏡及人物訪談等專業流程，在跨文化情境中訓練敘事能力與國際溝通表達。

在設計思考課堂中，學生以小組形式進行腦力激盪，透過便利貼討論「如何協助國際學生更快適應女王大學校園生活」，學生提出多項創意且具可行性的建議，如規劃各國傳統服裝派對，促進跨文化交流、推動學伴制度，由學長姐或在地生陪伴國際學生熟悉校園與生活等。

實踐大學提到，課程也引導學生「反向思考」，教師請學生構思「最不利於國際學生適應校園生活的做法」，跳脫只尋找標準答案的思維模式；學生討論後歸納出多項反面案例，例如校外活動規劃不周，未清楚交代交通與回程安排，易造成學生不安、活動分組缺乏與本地生互動，導致國際學生被邊緣化等。

參加移地教學的實踐大學國際企業英語學士學位學程大二學生曹筑萱分享，透過這樣反向討論，更能清楚理解哪些做法可能產生反效果，進而在未來規劃國際交流活動時，提出以學生需求為核心的設計。

實踐大學語言中心主任范惠美表示，「全球文化與溝通」海外移地教學課程，強調全英語學習、跨國校際合作與實作導向，讓學生在真實國際場域中累積經驗，不僅深化對全球文化議題的理解，也展現學校培育具備國際競爭力與跨文化素養人才的辦學成果。（編輯：吳素柔）1141231