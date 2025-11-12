實踐大學訪日跨國共學 並與日本高中簽訂MOU

地方中心／陳崇翰 基隆報導基隆今天沒放颱風假，但是碇內國中，有些設籍在新北瑞芳、平溪、雙溪等停班課區域的學生，卻放颱風假不用到校。形成同一所學校，有人放假、有人沒放假，消息一出，引發家長熱議。不過校方解釋，放颱風假的學生，可以透過線上系統學習，不會影響課業。穿雨衣、戴著安全帽，家長冒著大雨接送小孩上學，不過這間學校竟然不是全員都得來上課。基隆市碇內國中貼出公告，依據新北巿＂部分＂區域停課決策，請家長與學生留意。意思是，基隆沒放颱風假，住基隆的學生要上學，但住在新北停班課地區的學生，不用到校。形成一校兩制。消息曝光後，也讓家長炸鍋，有人說"不同步，會被罵爆喔教務處"、也有人趕緊詢問"技藝班是否還要上課"。家長：「鄰近的話是不會有什麼困擾，但比較遠可能會比較困擾比較大吧，那我現在覺得目前風雨是還OK。」警衛：「他們今天可以選擇不用來，或一樣來也可以，固定禮拜二禮拜四有這個校外活動。」碇內國中約有近30位學生不用到校。（圖／翻攝自基隆市立碇內國中臉書）基隆暖暖區碇內國中，實施"部分"停課！住在瑞芳、平溪、雙溪等地的學生，約有近30位不用到校，學校會主動註記，後續再依規定辦理。基隆市立碇內國中校長張雁婷：「為了讓家長跟學生們放心，我們就緊急做了一個通知，那我們學校老師，也會透過GoogleClassroom，一些線上平台的部分，然後也透過LINE的群組來跟家長做聯繫，跟學生做聯繫，然後也不影響他們，盡量不影響他們課業的一個部分。」不同縣市學生待遇差很大，也讓不少家長覺得無奈。（圖／民視新聞）同樣是颱風天，不同縣市學生待遇差很大，也讓不少家長覺得無奈。有人認為應該全區同步，才不會造成混亂，不過校方強調，會兼顧學生安全和學習進度，不讓課業受到影響。原文出處：颱風天「一校兩制」！基隆學生照常上課 家長炸鍋喊亂 更多民視新聞報導BBC「惡意剪輯」爭議釀信譽危機！川普怒告誹謗求償10億美元 鳳凰估登陸台南嘉義！ 明9縣市恐停班課中央氣象署同步發警！鳳凰颱風外圍雨勢擴大 13縣市豪大雨特報

民視影音 ・ 1 天前