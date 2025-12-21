實踐環保 成就信任 飛行家旅行社穫「鄧白氏企業認證」

圖▲實踐環保、成就信任，飛行家旅行社獲鄧白氏企業ESG雙標章。

實踐旅遊綠化，結合環境永續與企業精神的具體實踐，成為飛行家旅行社近年的完美里程碑。成立屆滿 25 個年頭的「飛行家旅行社」，從早期的傳統旅遊服務起家，如今逐漸轉型為全方位的綜合型旅行社，服務範疇涵蓋國內外旅遊規劃、全球機票票務、以及國內觀光巴士車隊及國際觀光客入境旅遊等多元領域。

而在重要的25 週年，飛行家旅行社更交出了一張亮眼的成績單——成功針對重要企業認證進行體質調整，一舉榮獲行政院環境部「環保標章」以及鄧白氏企業認證（D&B D-U-N-S Certified）與永續標章（ESG Registered）的「雙標認證」，正式躋身國際級優質企業行列。

圖▲飛行家擁有行政院環境部「綠色環保標章」以因應政府企業綠色轉型措施及E S G評鑒制度。

數位與永續並進，鄧白氏雙標章打造國際「身分證」

面對全球企業競爭愈趨激烈，市場需求詭譎難辨，企業若要突圍，必須建立強大的信任基礎。近數十年間，數據透明度與永續經營能力（ESG）已成為全球供應鏈審核的關鍵指標。飛行家旅行掌握趨勢，致力於落實旅遊節點的數據統計與優化，與環境部相互配合，經歷半年時間輔導，順利取得獲得了鄧白氏企業認證（D-U-N-S Registered）的重要肯定。

鄧白氏企業認證（D-U-N-S Registered）為台灣企業提供了國際通用的專屬編號（D-U-N-S Number）。這組編號猶如企業在國際貿易場上的「身分證」，是全球供應鏈中不可或缺的必備資訊，對於全球出口、跨國廠商間的深度貿易，擁有此認證不僅能提供極佳信任基礎，更能大幅提升成交率。飛行家旅行社也同時取得了「鄧白氏 ESG 永續標章」。在現今商業環境中，ESG（環境、社會、公司治理）已成為全球企業競相追逐的識別標誌。由於鄧白氏的申請標準極為嚴謹，獲得「雙標章」殊榮，同時也象徵著飛行家旅行社在財務穩健度、營運透明度以及永續發展潛力上，皆已達到國際級標準。

深耕綠色旅遊，從口號落實為行動

董事長黃淑霞認為，ESG及鄧白氏雙標章對於企業有極大加分效果。同時，飛行家旅行社也徹底落實環保理念，落實在每一趟旅程中。因此，飛行家推出「綠色旅遊」行程。從行程規劃的源頭開始精心安排旅遊節點，優先選擇低碳交通工具及飲食，推廣對環境友善的景點。

為推廣綠色旅遊，飛行家旅行社在也在在官方網站上，整合了「環保旅宿查詢」功能。將旅宿業者的環保等級進行明確分級與標示，讓消費者在規劃行程時更快速、直接地選擇符合想要的「綠色標章」標準的旅宿。小小選擇結合數位體驗，讓綠色永續更簡單。

共享成功經驗，帶動產業共好

透過行政院環境部的輔導與鄧白氏雙標章的加持，飛行家旅行社不僅在品牌形象上大幅提升，更直接反映在營運績效上，營業額持續穩步成長。董事長黃淑霞表示不論是面對客戶還是合作夥伴，她都大方分享如何申請鄧白氏雙標章的實務經驗，以及如何調整、改進企業體質符合國際標準。

站在25週年的里程碑，飛行家旅行社堅守核心價值，透過國際雙認證與在地環保深耕，為台灣旅遊業示範了一條通往永續未來的路。在帶領旅客探索世界的同時，也守護旅遊的美好。也期望更多企業達標，共同創造綠色供應鏈，使台灣企業具備更強大、與全球市場對話的能力。