實踐血癌女友遺願 陳彥橙加入慈濟家庭

彰化永靖鄉，47歲的志工陳彥橙，摯愛女友罹患血癌，三年內移植4次，最後還是不敵病魔辭世，但這一路走來，毫無血緣關係的慈濟人，就像家人一樣，始終陪伴身旁、無私關愛，女友臨終前希望他能走入慈濟，陳彥橙也本著感恩心，積極投入志工服務。

「今天填的資料，只會用在建檔活動，不會用在其他地方。」

核對資料、耐心解答疑惑，彰化舉辦造血幹細胞捐贈驗血活動，時常能看見陳彥橙的身影。

培訓志工 陳彥橙：「多年前因為女朋友，突然急性白血病 在人生，最病苦最痛苦的時候，慈濟師兄姊的熱心，一直陪伴關懷讓我很感動。」

康復後又復發，女友三年內一共移植了四次，最後還是不敵病魔往生，骨捐關懷小組一路陪伴，給予支持。

慈濟志工 林淑真：「他的女朋友在走之前，也告訴彥橙說 我希望你，等我走了之後，你也能夠來參加慈濟這樣。」

培訓志工 陳彥橙：「想要回饋師兄姊，很感恩 在人生最苦的時候，是師兄姊伸援手。」

發願走入慈濟，本著回饋心積極參與志工活動，他也承擔人文真善美，協助傳家寶專書圖文編排。

「就先把它換過去，對 重新更新文字檔。」

失去女友的傷痛，在內心轉化成一股力量，隨身帶著女友照片，陳彥橙告訴自己要更用心，未來的路他不孤單，法親家人都是依靠。

