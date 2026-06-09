實踐路沿線缺少行穿線 行不安

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市長謝國樑要求相關單位評估實踐路劃設行穿線的可行性。（記者李瓊慧攝）

▲市長謝國樑要求相關單位評估實踐路劃設行穿線的可行性。（記者李瓊慧攝）

基隆市七堵區實踐路路幅較寬，且設有雙黃線，沿線缺少適當的行人穿越設施，導致民眾行走的不便。前基隆市議會議長蔡旺璉表示，尤其是年長者，因貪圖方便或臨時有需求而直接穿越馬路，不僅面臨最高五百元罰鍰，更存在交通安全風險。

市長謝國樑針對實踐路交通問題認為，相較於罰款，民眾的人身安全更為重要。他認為實踐路確實有增設行人穿越線的必要，將要求七堵區公所及市府交通處相關人員前往現場會勘，評估劃設行穿線的可行性，提供民眾更安全便利的通行環境。

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謝國樑指出，市府近年持續推動交通安全改善工作，從相關數據表現來看，基隆市整體交通安全狀況已有明顯進步。他也分享過去與交通處人員討論行穿線設置的經驗，表示曾與堅持交通專業理念、對新增標線相當審慎的承辦主管深入溝通，最終達成共識，認為只要符合需求且有助行人安全，就應積極設置。

謝國樑強調，該劃行穿線的地方就應該劃設，市府過去一年已在全市增設二百六十三條行人穿越線，透過完善行人通行設施，提升用路環境安全，保障市民過馬路的權益與安全。

市政府交通處表示，未來將持續盤點各行政區行人通行需求，透過現場會勘及專業評估，逐步完善交通設施，打造更友善的步行城市環境。