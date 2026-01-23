實踐里治安及防詐宣導座談會

%E4%B8%80 52

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】1月22日上午，基隆市第三分局百福派出所長何駿逸及實踐里張曉玫里長，至里民活動中心進行治安及防詐宣導座談會，為維護社會治安並強化民眾防詐騙意識，警方持續加強治安巡守及防詐宣導作為，透過多元管道向民眾宣導最新犯罪手法，期能有效降低案件發生，保障民眾生命與財產安全。

警方表示，近期除持續打擊治安犯罪外，也發現詐騙案件仍為民眾最常受害的犯罪類型，常見手法包括假投資、假交友、假檢警及網路購物詐騙等。詐騙集團多利用民眾急迫心理，誘導轉帳或提供個人資料，造成財物損失。

廣告 廣告

第三分局呼籲，若民眾遇到可疑訊息或擔心遭詐，都可撥打165反詐騙專線或110報案電話詢問，讓警方一起幫忙守護安全。