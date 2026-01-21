實踐ESG理念 「滬尾公行」開張

記者林普天、黃朝琴／臺北報導

淡水古蹟博物館「滬尾公行」即起開幕，首間以ESG理念打造文化商店，以永續設計為核心，延伸古蹟建築的氛圍，目前進駐16間廠商，商品橫跨文創設計、生活選物與在地特色，還設有新北市設計中心、新北市文化基金會專櫃，提供遊客舒適多元購物體驗，歡迎民眾前往參觀。

淡水古蹟博物館館長蔡美治表示，「滬尾公行」原為淡水古蹟博物館行政辦公室，整修後轉型為文化展售空間，正式對外營運；「滬尾」是淡水的舊稱，「公行」則是清領時期負責對外貿易的官方商行，店名呼應淡水的歷史記憶，也象徵文化交流與商業往來的延續。

新北市設計中心總監連國輝表示，「滬尾公行」利用落地窗與玻璃屋頂引入淡水的天光，營造明亮通透的空間氛圍，並搭配多種植栽，同時兼顧綠美化與節能減碳；展示櫃則以舊有的展覽物件改造而成，移動式設計，可隨時依需求彈性調整，實踐ESG「環境友善」與「永續利用」理念。

淡水古蹟博物館「滬尾公行」即起開幕，首間以ESG理念打造文化商店，以永續設計為核心，延伸古蹟建築的氛圍。（淡水古蹟博物館提供）