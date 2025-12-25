實踐ESG社會關懷 土城醫院攜手家扶溫馨過平安夜

《圖說》院長賴旗俊開心與同仁自拍，現場氣氛溫馨融洽。〈土城醫院提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市立土城醫院昨（24）日舉辦「公益電影日×員工家庭日」活動，邀請新北市家扶中心多組家庭走進醫院，共同欣賞電影《神偷奶爸4》，攜手度過一個溫馨難忘的聖誕平安夜。土城長庚醫院以實際行動落實長庚醫療體系「取之社會、用之社會」的核心精神，也展現醫療機構在ESG理念下，持續深耕社會關懷、員工照顧與社區共好的具體實踐。

院長賴旗俊表示，自接任院長以來，始終將「打造幸福職場、深化社區連結」視為重要使命，因此特別將公益電影日與員工家庭日結合，讓同仁在忙碌工作之餘，能與家人共享珍貴的親子時光，同時邀請弱勢家庭一同參與，讓溫暖不僅停留於醫院，而是自然流向社區每個角落。賴院長幽默地說，多年後當孩子們回想起這一晚，能記得「有這麼多人陪我在醫院過聖誕節、一起看電影」，那這份陪伴就是最暖心也最有效的「聖誕處方籤」。

廣告 廣告

他強調，土城長庚醫院將持續以ESG為核心，深化醫療、公益與社區的連結，醫院不只是治病的場所，更是承接人心、傳遞希望的所在，未來將持續與社區並肩同行，把專業化為溫度，讓醫療成為陪伴，與社區一起凝聚愛與幸福，將這份溫暖世代相傳。

《圖說》土城長庚醫院攜手家扶中心家庭，共度溫馨聖誕平安夜。〈土城醫院提供〉

家扶中心主任黃劍峯表示，許多弱勢家庭因經濟與照顧壓力，平時較難以安排親子娛樂活動，特別感謝土城長庚醫院在繁忙的醫療工作之餘，仍願意為兒少與弱勢家庭付出一份心力，透過這場充滿愛與關懷的公益電影日，讓孩子們留下珍貴的童年回憶，也讓社會支持網絡更加完整，為社會注入更多正向與溫暖的力量。

家扶中心家長們紛紛說，不少家庭是第一次走進醫院不是為了看診，而是為了看電影，孩子們帶著期待與好奇踏入醫院，對醫院產生截然不同的認識。這不只是電影欣賞，更像是一份來自社會的溫暖擁抱，讓他們在育兒與生活壓力交織的日常中，真切感受到自己並不孤單。

土城醫院員工同樣深受感動，呂姓護理師分享，平日工作繁忙，能在醫院與家人一起看電影，是歲末最幸福的小確幸，也讓家人更理解醫護工作的辛勞，深刻感受到醫院致力打造幸福職場的用心。