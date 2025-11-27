實際財源短缺231億 林智鴻：高市府資安門戶恐洞開

林智鴻表示高雄短缺實為231億而非174億，嚴重影響各項建設與補助經費，包括資通安全項目在內。 圖：林智鴻服務處/提供

[Newtalk新聞] 立法院修正財劃法導致高雄市統籌分配款增幅比例六都最低，且因計畫型補助等接連受影響，導致明年財政整體反短缺174億，但高雄市議員林智鴻27日於總質詢指出，這種算法並未將非用於明年的「補辦預算」去除，若全部依預算實際年度校正計算，補助減少幅度將從市府原先計算的432億提高為489億，再加上統籌增加的258億，高雄短缺實為231億而非174億，嚴重影響各項建設與補助經費「比大家所知道的更嚴重！」

廣告 廣告

林智鴻批評有意參選高雄市長的國民黨立委柯志恩根本與該黨立院黨團總召傅崐萁「一暗一明」聯手主導財劃法修惡，該黨地方議員則以「一手要預算，一手擋預算」與立院黨團聯手癱瘓高雄。林智鴻疾呼高雄正站在改寫命運的十字路口，「政院版」財劃法草案才是正確解方，若國民黨團執意杯葛對高雄較有利的政院版草案，而柯志恩又跟著附和，即代表她黨意高於高雄民意。

林智鴻於總質詢中也引用資訊處統計指出，高市府網頁在2024年8月至今年10月，受攻擊之前五名依序為研考會(約202萬次，38.41%)、警察局(約52萬次，9.81%)、民政局(約36萬次，6.81%)、行國處(約33萬次，6.32%)和交通局(約25萬次，4.84%)，所幸526萬次均被攔下。林智鴻指出，對外網站若「失守」至少會有三大隱憂，分別是假資料灌進真網站「以假亂真」、更改單位電話或線上申辦流程「騙個資、再詐財」，或以貶損台灣圖文「動搖國內民心，混淆國外視聽」，一如2022年環保局網頁在美國時任眾議院議長裴洛西訪台後，遭置換五星旗的案例。

然而資訊處卻在此刻受「財劃法修惡」影響，向中央申請之5640.9萬被打回票，「資通安全」歲出項目瞬間從今年9118.9萬「跳水」，明年僅剩3822.7萬，但市庫僅補上262.9萬，他感慨竟連地方政府資安都遭財劃法修惡波及，且高雄致力於發展AI，並攜手國際大廠開辦「燈塔計畫」，打造「數位孿生城市」加強智慧治理，若沒有相對應「好上加好」的防護資源和能力，恐亦成為新興網攻重點目標。

林智鴻表示，高市列管一、二級資安事件，從韓市府時期最嚴重之2019年共282件，下降至今年目前共18件，較為嚴重的二級事件更是在2023、2024連續兩年未發生，且陳其邁上任市長五年多內發生的資安案件總數，竟比韓市長的一年還少，顯見市府改善資安成績斐然。但若回顧近年二級事件，從局處公文系統、人事系統、戶政系統到消防局報案派遣系統，都曾發現資安漏洞或異常連線，甚至還有局處電腦遭「勒索軟體」加密，證明前述他的擔憂並非危言聳聽。

林智鴻認為，除應導正財劃法「重北輕南」亂象，市府也應審慎檢討府級或各局處資安預算，包含軟硬體、人事與演練活動經費都應寬列而非限縮，過往有關資安事件也應落實檢討，勿重蹈覆徹。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

行政院再對財劃法提覆議 藍黨團嗆：讓你踢鐵板！

藍白聯手封殺院版財劃法 陳其邁：非常不應該