實驗室猴群翻車逃竄！染多種病毒 美警封鎖追捕最後逃猴

（記者許皓庭／綜合報導）美國密西西比州近日發生驚悚意外，一輛運載實驗室恆河猴（Rhesus monkey）的卡車28日發生車禍，造成車上6隻猴子逃逸。當地警方指出，這些猴子感染3種病毒，具有潛在健康風險，並提醒民眾切勿接近。目前仍有1隻猴子在逃，相關單位正全力追捕中。

圖／美國一輛運載實驗室恆河猴（Rhesus monkey）的卡車28日發生車禍，造成車上6隻猴子逃逸。（翻攝 Jasper County Sheriff’s Department, Mississippi Facebook）

根據《衛報》（The Guardian）與《今日美國》（USA Today）報導，事發於28日下午，地點位於密西西比州59號州際公路（Interstate 59）。該批猴子隸屬於紐奧良杜蘭大學（Tulane University）旗下研究機構，當時正被運往其他研究單位途中，不料卡車失控撞毀，導致部分動物脫逃。

賈斯帕郡（Jasper County）警長辦公室於臉書發文指出，這些實驗猴平均體重約40磅（約18公斤），具攻擊性且可能攜帶C型肝炎、疱疹病毒及新冠肺炎等病毒，處理時必須穿戴全套防護裝備。警方強調，若民眾於野外發現可疑動物，應立即通報，避免遭受咬傷或接觸感染源。

報導指出，事故發生後，救援人員緊急封鎖現場，並出動多支動物控制隊伍搜尋。除一隻仍下落不明外，其餘五隻猴子已於當日晚間尋獲並依規定人道處置。警方表示，為防止病原擴散，現場人員皆穿戴生物防護衣，並進行環境消毒作業。

不過，針對外界憂慮「病毒洩漏」的說法，杜蘭大學發言人揚恩（Andrew Yawn）澄清，逃脫猴群並非校內所有物，而是供應給其他研究機構的靈長類樣本。他強調，根據校方了解，這些猴子並沒有感染性，外界所稱「帶有多種病毒」的說法並不符合事實。

揚恩進一步表示，該校下屬的「杜蘭國家生物醫學研究中心」（Tulane National Biomedical Research Center）負責照護非人類靈長類動物，用於推進生物醫學研究，所有研究皆符合美國動物保護與實驗倫理規範。目前校方正與地方政府及動物專家合作，派遣照護人員前往現場支援，協助捕捉與安置尚未尋獲的猴子。

警方則指出，搜捕工作仍在進行，已加派無人機與夜間紅外線探測設備協助尋找，並持續追蹤動物行蹤。賈斯帕郡警長重申：「目前沒有任何民眾遭受攻擊，但為安全起見，若見到相關動物，請勿靠近或餵食，立即通報當地執法單位。」

截至當地時間29日下午，最後一隻猴子仍未被尋獲。杜蘭大學與衛生單位均表示，會持續監測當地環境狀況，確保社區安全，並在任務完成後公布最終調查結果。

Authorities say six rhesus monkeys from Tulane University escaped after a truck carrying 21 monkeys to a testing facility in Florida overturned in Mississippi on Tuesday.

More: https://t.co/q2olVhY3cD pic.twitter.com/sGtGgqgdlS — NewsNation (@NewsNation) October 28, 2025

