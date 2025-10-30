實驗室猴群翻車逃竄！染多種病毒 美警封鎖追捕最後逃猴
（記者許皓庭／綜合報導）美國密西西比州近日發生驚悚意外，一輛運載實驗室恆河猴（Rhesus monkey）的卡車28日發生車禍，造成車上6隻猴子逃逸。當地警方指出，這些猴子感染3種病毒，具有潛在健康風險，並提醒民眾切勿接近。目前仍有1隻猴子在逃，相關單位正全力追捕中。
圖／美國一輛運載實驗室恆河猴（Rhesus monkey）的卡車28日發生車禍，造成車上6隻猴子逃逸。（翻攝 Jasper County Sheriff’s Department, Mississippi Facebook）
根據《衛報》（The Guardian）與《今日美國》（USA Today）報導，事發於28日下午，地點位於密西西比州59號州際公路（Interstate 59）。該批猴子隸屬於紐奧良杜蘭大學（Tulane University）旗下研究機構，當時正被運往其他研究單位途中，不料卡車失控撞毀，導致部分動物脫逃。
賈斯帕郡（Jasper County）警長辦公室於臉書發文指出，這些實驗猴平均體重約40磅（約18公斤），具攻擊性且可能攜帶C型肝炎、疱疹病毒及新冠肺炎等病毒，處理時必須穿戴全套防護裝備。警方強調，若民眾於野外發現可疑動物，應立即通報，避免遭受咬傷或接觸感染源。
報導指出，事故發生後，救援人員緊急封鎖現場，並出動多支動物控制隊伍搜尋。除一隻仍下落不明外，其餘五隻猴子已於當日晚間尋獲並依規定人道處置。警方表示，為防止病原擴散，現場人員皆穿戴生物防護衣，並進行環境消毒作業。
不過，針對外界憂慮「病毒洩漏」的說法，杜蘭大學發言人揚恩（Andrew Yawn）澄清，逃脫猴群並非校內所有物，而是供應給其他研究機構的靈長類樣本。他強調，根據校方了解，這些猴子並沒有感染性，外界所稱「帶有多種病毒」的說法並不符合事實。
揚恩進一步表示，該校下屬的「杜蘭國家生物醫學研究中心」（Tulane National Biomedical Research Center）負責照護非人類靈長類動物，用於推進生物醫學研究，所有研究皆符合美國動物保護與實驗倫理規範。目前校方正與地方政府及動物專家合作，派遣照護人員前往現場支援，協助捕捉與安置尚未尋獲的猴子。
警方則指出，搜捕工作仍在進行，已加派無人機與夜間紅外線探測設備協助尋找，並持續追蹤動物行蹤。賈斯帕郡警長重申：「目前沒有任何民眾遭受攻擊，但為安全起見，若見到相關動物，請勿靠近或餵食，立即通報當地執法單位。」
截至當地時間29日下午，最後一隻猴子仍未被尋獲。杜蘭大學與衛生單位均表示，會持續監測當地環境狀況，確保社區安全，並在任務完成後公布最終調查結果。
Authorities say six rhesus monkeys from Tulane University escaped after a truck carrying 21 monkeys to a testing facility in Florida overturned in Mississippi on Tuesday.
More: https://t.co/q2olVhY3cD pic.twitter.com/sGtGgqgdlS
— NewsNation (@NewsNation) October 28, 2025
更多引新聞報導
萬聖夜驚魂！基隆隧道撞「鬼影」靈異照瘋傳 警方揭真相
王子認了與粿粿越界！節目羞談「棒棒糖」歌詞很色 網驚喊早有端倪
其他人也在看
「新興污染物」成健康隱憂？ 譚敦慈提醒：煮水前這一步別做錯！
現今水源中存在各種新興污染物，包括重金屬、塑膠微粒、藥物殘留和永久化學物質PFAS等，這些物質可能對人體健康造成嚴重威脅，特別是對孕婦和兒童的發育影響尤為明顯。專家建議民眾，除了將水煮沸外，也可以透過安裝合格認證的淨水器增加保障。若發現自來水出現異味、變色或有沉澱物，應檢查自家水塔與老舊管線是否為污染源，從日常細節把關，為飲水安全築起可靠防線。TVBS新聞網 ・ 4 個月前
熊群大軍壓境！東京民宅淪陷「解剖5公分厚脂肪消失」 專家警告：牠們恐學會1事
日本今夏連日爆出熊襲事件，據環境省統計，今年已有10人喪命、超過百人受傷，創下2006年開始統計以來新高。如今東京民宅也淪陷，熊群大軍壓境的足跡圖曝光後，也讓大票人看傻。專家警告，這一個月最危險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
非洲豬瘟延燒》藍綠委批：中央「廚餘蒸煮申報系統」形同虛設
台中爆發首例非洲豬瘟確診，農業部宣布暫停廚餘養豬1個月，廚餘如何去化備受關注。立信傳媒 ・ 22 小時前
沒公德心! 嬰兒尿布.嘔吐物垃圾丟店門口 業者氣炸
社會中心／洪巧璇、張智凱 台北報導把嬰兒尿布還有嘔吐物丟在店門口，真的太沒公德心！台北市西門町商圈就有業者PO文表示，有遊客在店門前，幫嬰兒換尿布、清嘔吐物，結果卻將這些垃圾留在騎樓，讓店家家最氣的是，明明門口就有垃圾桶，遊客不拿去丟，反而還要店家幫忙善後。店家門口前，一家人推著嬰兒車，忙著幫小孩子換尿布、清理嘔吐物，但沒多久，人走了，卻把垃圾留在門口，店家看到這景象，真的好生氣。門口滿地都是散發嘔吐味的衛生紙，甚至連嬰兒尿布上的排泄物，也被扔在地上，業者只能摸摸鼻子，幫遊客善後，因為如果不馬上清理惡臭，店家生意也會受到影響。事發在台北市西門町商圈店家Po文，明明門口外就有垃圾桶，遊客卻還是將孩子的穢物，全部丟在騎樓，業者氣得表示，垃圾是要等誰來處理，認為這樣的行為，真的很沒品。沒公德心！嬰兒尿布、嘔吐物垃圾丟店門口 業者氣炸：有夠沒品民視記者洪巧璇：「為了方便民眾丟垃圾，也避免垃圾被隨手一扔，因此只要走個幾步路，後方其實還有另外一個垃圾桶，可以讓民眾丟垃圾，在西門町商圈要找到垃圾桶，其實並不難。」遊客：「跟旁邊一樣啊有垃圾桶，有垃圾桶了還是丟在路上，我覺得這樣的做法很不好，明明就有垃圾桶，西門町垃圾桶其實是夠的，如果跟東區啊跟其他地方比的話，其實這邊垃圾桶還滿多的。」外籍遊客：「垃圾桶很少很難找，有時候我們手上拎著一個垃圾想要扔，都很難找到垃圾桶，如果垃圾桶是多的話，他們就會丟在垃圾桶不會隨便丟。」沒公德心！嬰兒尿布、嘔吐物垃圾丟店門口 業者氣炸：有夠沒品不管怎樣，自己的垃圾就要自己帶走，西門町觀光熱區丟人現眼，也讓台灣形象受損。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：沒公德心！嬰兒尿布、嘔吐物垃圾丟店門口 業者氣炸：有夠沒品 更多民視新聞報導無執照隔空幫豬看診？王姓獸醫佐已回國 台中地檢署：訊畢已諭知請回淡海輕軌駕駛室遭雷射筆照射 警循線逮犯嫌送辦碧潭誘2女溺斃！夫稱100分、小姑讚溫柔 陸配淚灑法庭惹眾鼻酸民視影音 ・ 1 天前
灰頭土臉 印度人造雨抗霾害？
印度首都新德里霾害嚴重，政府(28號)在市區上空進行人造雨，試圖藉此清除空氣中的有毒汙染物，但專家直言，這是 治標不治本，唯有嚴格立法，針對工業、交通及建築等各類 空汙排放源，徹底減量，才是改善空...大愛電視 ・ 8 小時前
泓德能源串聯電力交易與虛擬電廠 一站式電力解決方案助攻能源自主化
泓德能源串聯電力交易與虛擬電廠 一站式電力解決方案助攻能源自主化SiCAR愛車酷 ・ 20 小時前
重新定義電力流通角色與商業模式，泓德能源串聯電力交易與虛擬電廠，一站式電力解決方案助攻能源自主化
泓德能源（6873）再度參加台灣國際智慧能源週，今年以「共享現在，連結未來」為主題，重新定義電力流通的角色關係與商業模式。展區完整呈現「電力交易服務」、「虛擬電廠（VPP）」與「全球布局」三大亮點，同步展示光儲充解決方案互動模型與虛擬電廠設備，展現泓德能源在全球業務拓展與能源創新的雙重成果。泓德能源現場演示海外電力交易操作 兩大核心解決方案助企業達成能源資產化及自主化 泓德能源本次參展以「電力交易服務」與「虛擬電廠」為核心。旗下星星電力推出Star Trade電力交易決策平台，匯集分散各地的能源資產，透過AI分析協助企業制定最合適的能源策略。能源週現場演示Star Trade平台如何掌握最快與最複雜的日澳電力市場交易節奏，實現資源最佳化配置並有效分散風險，協助企業將電力轉化為可投資、可配置的資產，達到「能源資產化」，再搭配電力保險穩定市場營運成本，降低波動風險並提升收益。 虛擬電廠解決方案則整合光儲充應用、EMS及能源雲，助企業集結並管理分散式能源資源以參與電力交易市場、強化電網韌性，達到「能源自主化」。現場首次亮相光儲充解決方案互動模型，透過情境化設計呈現虛擬電廠的實際運作樣貌，並展Carture 車勢文化 ・ 21 小時前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 49 分鐘前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 20 小時前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 9 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 21 小時前
王子捲粿粿婚外情 兩天後活動「突然喊卡」另有原因
王子邱勝翊與粿粿29日傳出婚外情，形象重挫，原定11月1日（六）將在百貨舉辦一日店長活動，然而30日突然傳出喊卡，知情人士透露背後原因。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
王子被控當小王掀風波！薔薔「脫口12字」現場突爆走：無法接受
「Sandy」吳姍儒代班搭檔派翠克主持《小姐不熙娣》，主持陣容加入薔薔今（30）日三人出席記者會，過去薔薔曾錄製過《我愛黑澀會》被問及棒棒堂王子捲感情風波一事，薔薔秒回：「哎呀！那個我完全不認識」。藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年，如今兩人傳出婚變，昨范姜彥豐突發文寫下「道德淪喪、婚內出軌」，並在文內自由時報 ・ 2 小時前