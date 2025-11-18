實驗教育新手村 鄭同僚、鄔誠民攜手談實驗教育與文化

「實驗教育新手村」在宜蘭縣東澳國小舉行，鄭同僚教授及鄔誠民校長攜手談實驗教育與文化，讓前來參與的六十位教育工作者重新回到童年的學生身分，體驗實驗教育現場的教學節奏與樣態。（教育部提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

由國立政治大學教育部實驗教育推動中心主辦、教育部國民及學前教育署指導的「實驗教育新手村」，於十四日至十六日在宜蘭縣東澳國小舉行。三日浸潤式工作坊原訂於今夏舉辦，但因颱風攪局延至今秋補辦。實驗教育推動中心表示，此次活動以「場域浸潤、在地連結、師資量能提升」為主軸，透過三天密集的技能選修課、真人圖書館與教師生命對話等，讓前來參與的六十位教育工作者重新回到童年的學生身分，體驗實驗教育現場的教學節奏與樣態。

在真人圖書館中，實驗教育推動中心計畫主持人鄭同僚教授談及實驗教育孩子特質，強調：實驗教育的孩子們所具有的特質，是對任何事充滿好奇，願意主動探索。

東澳國小校長鄔誠民則深度談了東澳國小校內所建的家屋與泰雅族的Gaga精神，說明如何把泰雅族的生活智慧融入日常教學，從「成為一位真正的泰雅人」作為教育願景，重建孩子們的文化認同與傳承。

選修課程設計中，新手村安排包含「Know, Try and Do獵人上菜啦！泰雅創意料理」、「你所知道與不知道的大樹」、「耶拿世界導向」與「教育戲劇與遊戲」等多軌選修，並以晨圈、夕圈、教師生命對話與最後的「冒險計畫博覽會」串連學習歷程，鼓勵學員把對話與想像轉化為可操作的實踐計畫。

東澳的部落空間與課程體驗使學員能在短短三天內感受「最好的教材就在身邊」。