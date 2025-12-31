實體信銳減 丹麥郵政結束400年送信服務

丹麥演員艾倫希林索（Ellen Hillingsø）在影片中說道，「親愛的丹麥同胞，這就是了，我們的最後一封信。別擔心，這不是帳單。」

丹麥演員艾倫希林索溫柔的聲線，緩緩道出丹麥郵政的歷史紀事。丹麥國營郵政從31日開始迎來新的變革，將不再遞送實體書信。為此郵政公司特地拍攝一支名為「最後一封信」影片，感性地向民眾說明新政策。

艾倫希林索在影片中提到，「事實上和昔日不同的是，我們丹麥人愈來愈少寄信。但這不代表我們不關心彼此，我們只是換成了新的方式。」

丹麥是數位化程度相對深化的國家，從千禧年之後政府便推行「數位郵件」系統，實體信件量已銳減超過90%，目前每名丹麥人每個月收到的信件平均不到1封。

另一方面，民眾對於包裹遞送的需求則逐年持續增長，國營郵政公司因此決定終止實體信件遞送，並將經營重心轉向包裹快遞服務，除了移除全國1500個標誌性的紅色郵筒，也裁掉1500名人力。

未來丹麥民眾還是可以透過快遞服務寄發實體信，名為Dao的物流公司便提供遞送服務。民眾可將信件送到各地據點，或是支付額外費用請人上門取件。

數位化逐漸衝擊各國的實體郵務，目前包括希臘、加拿大和美國，未來可能跟進丹麥，逐步終止實體郵件的遞送服務。

