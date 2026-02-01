實體、數位黃金夯 法興銀：金價上看6000美金

近日不少人透過銀行黃金存摺、櫃買交易提領實體黃金。（示意圖／Pexels）

近來貴金屬價格瘋漲，國際黃金價格陸續突破每盎司5000、5500美元大關，吸引大批投資人搶進場。不少人透過銀行黃金存摺、櫃買交易提領實體黃金，不過市場傳出，若要領出部分規格的實體黃金，還得排隊等待。

據悉，國內經營黃金業務兩大行臺灣銀行、第一銀行實體黃金庫存量均足夠，但因各分行庫存規格不同，部分規格實體黃金得調度。由於黃金計量單位分為國際通用的英兩（31.1公克）及國內慣用的台兩（37.5公克），櫃買黃金提領單位僅限1台兩或台兩的倍數。

廣告 廣告

據一銀觀察，近期黃金市場交易熱絡，加上農曆年前為需求旺季，客戶提領實體黃金情形明顯增加。兩檔可於櫃買黃金現貨交易平台買賣的臺銀金（AU9901）及一銀金（AU9902），目前兩家銀行庫存則均充足。

近日網路流傳「臺銀白銀存摺全攻略」等文章，臺銀澄清，該內容引用錯誤不實資訊，強調從未提供白銀存摺相關業務，請民眾切勿受網路不實資訊誤導。

今年全球政經不確定性將持續影響黃金市場前景，法興銀行大膽預測，5100美元只是中繼站，2026年底前，金價有望挑戰每盎司6000美元。

另外，黃金投資從實體外溢到數位資產，代幣化黃金（Tokenized Gold）正成為市場新寵兒。Tether Gold（XAUT）成為區塊鏈上的黃金存摺，與一盎司的實體黃金1：1掛鉤。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台中無業母餵藥害死8歲、3歲兒 高大成：恐折磨2小時死去

嘉南羊乳發聲喊告悄刪文！小編凌晨現身滅火 網揪破綻：老人硬裝年輕人

王瑞德爆「北市議員中頭獎800萬」 網瘋猜得獎者他急喊：快自首好嗎