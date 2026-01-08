實體AI元年啟動 法人建議佈局機器人科技供應鏈

2026年CES（美國消費性電子展）成為AI最新秀場，輝達、超微、英特爾與高通四大晶片巨頭齊聚展場，發表最新核心技術。輝達執行長黃仁勳更預示「機器人的ChatGPT時代來臨」。百達投顧建議，隨著實體AI進入加速落地階段，投資人可提前布局機器人科技相關供應鏈，把握長期結構性成長契機。

輝達執行長黃仁勳指出，現階段AI產業在算力與研發模式上出現顛覆性變化。輝達取代過去傳統人工的訓練模式，透過自家的Cosmos平台，建立大量虛擬環境，讓機器人與自駕車系統預先學習物理世界的運作規則，加快訓練與驗證流程，縮短實際落地時間。

在合作布局上，輝達攜手Cadence、西門子等夥伴，將AI算力與模擬技術導入工廠設計與自動化生產流程；在自駕車領域則與賓士合作，推出新一代自駕AI模型「Alpamayo」，致力提升複雜路況下的推理與安全表現，預計年底在北美市場亮相。此外，多款開源模型的釋出，也將助力新技術更快速擴散至應用端，加速生態系成熟。

超微、英特爾與高通亦於CES大會發表最新技術。超微聚焦高效能運算與AI加速器，並在大會期間釋出未來Instinct加速器家族將採用台積電2奈米級製程的技術藍圖，鞏固中長期算力優勢。

英特爾持續深化工業與邊緣運算平台，鎖定製造與物流等場景的智慧化與自動化升級需求。

高通主打高效能、低功耗的邊緣AI解決方案，鎖定服務型機器人與自主移動設備等應用，搶占下一波實體AI終端裝置商機。

百達指出，整體而言，晶片大廠的策略布局顯示，2026年被市場視為實體AI從概念走向規模化與商業化應用的關鍵元年。

百達機器人科技策略團隊表示，機器人科技是實體AI發展中最具落地性的應用場景之一，投資布局上，重點放在支撐機器人、自動化與設備升級的半導體、感測器與運算晶片供應鏈。

百達-機器人科技截至2025年12月31日，基金規模達117億美元（約3665億新台幣），是全世界最大的機器人主題型基金，聚焦於兼具技術深度與產業落地潛力的企業，投資涵蓋企業流程自動化、工廠自動化與促成科技等關鍵領域。

