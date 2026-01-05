實體AI元年》CES成戰場！黃仁勳、蘇姿丰正面對決

科技界風向球「CES」（美國消費電子展）今（6日）正式開展，今年最大亮點不再只有AI（人工智慧）晶片，而是機器人躍為新亮點，隨著輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳率先登台，超微（AMD）執行長蘇姿丰接棒演講，2026年的科技競局正式攤牌。

「每一年的CES都會在展會過程逐漸浮現真正主題，但今年很明確就是『機器人』，這會是今年被大量討論的關鍵字。」CES主辦單位美國消費科技協會（CTA）總裁 Kinsey Fabrizio 說，AI正從「螢幕」走向「現實世界」。

黃仁勳率先登場 定調機器人運算藍圖

CES演講由輝達打頭陣，黃仁勳在美西時間1月5日下午1點（台灣時間1月6日清晨5點）發表主題演講。綜合外媒報導，輝達不再只聚焦資料中心與雲端AI，而是正式端出為人形機器人與實體AI系統打造的完整運算平台。

外界普遍預期，輝達將揭示專為機器人設計的「Cosmos」世界基礎模型平台，以及與聯發科合作、運算效能達1 petaflop的「Project DIGITS」個人AI超級電腦晶片，進一步把AI算力推向終端與實體應用場景。

蘇姿丰壓軸登場 AI PC與顯卡正面迎戰

緊接在輝達之後，則是超微。蘇姿丰於美西時間1月5日晚間6點30分（台灣時間1月6日上午10點30分）發表主題演講，預計正式揭曉 Ryzen AI 400系列處理器 以及最新 Radeon顯示卡。

市場解讀，這場演講不只是新品發表，更是對輝達的正面回應。AMD將持續鞏固其在AI PC與遊戲市場的優勢，同時強化終端AI運算能力，避免在「實體AI時代」被邊緣化。

機器人成CES主角 AI走進生活場景

今年CES展場最明顯的變化，是機器人全面現身。從Unitree、現代汽車等廠商展示的人形機器人，到各式工業機械手臂、AI無人機與自駕載具，實體AI應用幾乎遍布會場。

分析師指出，2026年將是AI從「雲端模型競賽」，正式邁向「場景落地競賽」的關鍵一年，如何為機器人與實體系統提供即時、低功耗、高可靠性的運算能力，成為晶片大廠新的戰場。

隨著台積電、鴻海、三星、聯想等供應鏈大廠在CES設立大型展區，這場由機器人點燃的實體AI浪潮，不只是概念展示，而是直指下一輪產業主導權。

在美國拉斯維加斯，AI不再只是跑在伺服器裡的模型，而是開始走路、抓物、互動，預期2026年CES展將是科技產業的分水嶺。