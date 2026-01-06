實體AI元年2》皮衣、101搶鏡！台廠高層全到位 黃仁勳點燃AI算力新戰火

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳現身CES開講，改穿鱷魚紋皮衣登台，前導影片秀出台北101，瞬間引爆社群熱議。與此同時，廣達、台達電、緯創等台廠高層早一步卡位現場，當黃仁勳親口宣布全新一代運算平台「Rubin」全面投產，引爆AI算力新戰火。

CES主舞台燈光一亮，討論先從「皮衣升級」開始。不同過往經典黑色皮衣，這回鱷魚紋路皮衣一曝光，立刻成為社群話題。真正讓科技圈提高警覺是前導影片閃過台北101，這一幕被市場解讀黃仁勳再次點名台灣供應鏈。

舞台下的動向，同樣耐人尋味。傳出，在黃仁勳登台前，台灣AI供應鏈大咖早一步坐定位，包括廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令、台達電董事長鄭平、緯創總經理林建勳等人。

黃仁勳現身CES演講，台北101登前導片。（翻攝輝達YouTube）

算力不只拚快 更拚成本

「新一代運算平台 Rubin已全面投產。」黃仁勳表示，Rubin將接棒現行的AI架構，成為未來資料中心與高效能運算的核心引擎。

值得注意，黃仁勳這回不談單顆GPU，將Rubin定位為「整套平台」，從CPU、GPU、互連、網路到資料處理全面整合，目標只有一個：把AI的訓練與推論成本再砍一輪。

黃仁勳在演說中多次強調，AI競賽已從「能不能做」進入「誰做得起」。隨著模型規模暴增，算力需求呈現幾何級數成長，真正的門檻不再只是效能，而是每一個token的成本。

Rubin平台主打在推論與訓練效率上的大幅提升，外界解讀，這等於替雲端服務商與大型AI用戶，重新計算一筆「可不可以繼續擴張」的帳。

輝達新一代運算平台Rubin全面投產，廣達、台達電、緯創下一步動向受關注。（翻攝網路）

台廠角色浮上檯面

在這場算力軍備競賽中，台灣供應鏈的角色也被再度拉回聚光燈。

從高階AI伺服器組裝、電源與散熱，到資料中心整體解決方案，台廠早已深度嵌入輝達生態系。黃仁勳演說中多次提及「夥伴」與「協同設計」，被視為對既有供應鏈的一次安撫，也是對下一波放量的預告。

科技圈人士指出，隨著Rubin進入量產階段，真正考驗將落在後端交付能力與產線節奏。誰能跟上平台世代快速更替，誰就能吃到下一輪成長紅利；反之，動作慢一步，恐怕就被留在舊世代。