實體AI元年3》自駕主導權轉移？黃仁勳曝賓士把方向盤交給輝達AI

「賓士率先導入由輝達主導的自駕AI架構。」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳這席話，讓汽車圈瞬間安靜下來，因為這不只是技術合作，也不只是車款升級，而是一場關於「誰」取代駕駛判斷的權力轉移。

過去10年，自動駕駛的討論，多半圍繞感測器、算力與輔助功能；真正敏感的，其實是決策權。當車輛面對複雜路況，是人、規則，還是AI做最後決定？黃仁勳給出的答案愈來愈清楚，交由具備推理能力且能解釋、可追溯的AI完成。

不同於以往以規則疊加的輔助系統，輝達主導的端到端自駕AI，強調推理流程本身：不只輸出方向盤角度與煞車力道，還要說明「為什麼這樣做」。在安全與責任成為最大門檻的自駕賽局中，能被審視的決策邏輯，被視為跨過商用門檻的關鍵。

賓士當先鋒，率先點頭與輝達合作。這個以安全與品牌信任度著稱的豪華車廠，長期對自駕持審慎態度，此刻點頭，意味著把部分判斷權交到AI手中，也等同願意承擔更高的品牌風險。

值得注意的是，這並非單一車載系統的導入，而是一條完整流程的重組。從雲端的大規模模型訓練、虛擬環境中的反覆模擬，到車輛端即時推論，輝達意在把自駕從「功能」拉升為「平台」。誰掌握平台，誰就能主導迭代節奏與成本曲線。

在這樣的結構下，車廠角色也隨之改變。硬體整合與製造仍是核心，但決策邏輯與軟體節奏，正逐步向AI平台靠攏。表面看賓士導入新一代自駕技術，實際卻是汽車產業把「最後一哩的決定權」交給會思考的AI系統。

當方向盤不再只是機械連結，變成AI推理的輸出端，這場轉移決定的不只是誰先上路，而是誰能替產業定義未來。