實體AI元年4》蘇姿丰挑戰黃仁勳！超微推「算力怪獸」MI500 OpenAI總裁站台力挺

在美國拉斯維加斯舉行的CES 2026展覽上，超微（AMD）執行長蘇姿丰（Lisa Su）今（6）日展示多款新一代AI晶片，包括MI455、MI440X及即將問世的MI500，並宣布將進一步擴展企業與資料中心市場。此次發表OpenAI總裁布羅克曼（Greg Brockman）親自站台，強調雙方緊密合作，凸顯超微劍指輝達（NVIDIA），在AI硬體市場挑戰霸主的決心。

直球對決輝達：Helios系統與MI500算力怪獸

針對資料中心的高階戰場，根據《Yahoo Finance》指出，超微在會場展示了名為「Helios」的AI伺服器機櫃系統。蘇姿丰稱其為「世界上最好的AI機櫃」，該系統搭載72顆最新的MI455X處理器，規格上直接對標輝達稍早發布、同樣搭載72顆GPU的Vera Rubin NVL72系統。

關於未來的算力佈局，據《路透》報導，蘇姿丰預覽預計2027年上市的MI500系列，並強調隨著OpenAI等公司需求的增長，這款晶片將提供比前代高出1,000倍的效能。蘇姿丰也說，未來5年全球將有約50億人每日使用AI，資料中心運算需求可能增加100倍，MI500與Helios的推出正是因應這一趨勢。

此外，超微針對企業用戶推出MI440X晶片。這款晶片是專為企業內部（On-premise）基礎設施設計的版本，讓非AI專用叢集的伺服器也能具備強大算力。

OpenAI總裁站台 數十億美元的合作信任票

超微與AI軟體巨頭的合作關係，是本次發布會的另一焦點。《路透》報導OpenAI總裁布羅克曼與蘇姿丰同台亮相，強調晶片技術的進步對滿足OpenAI龐大的運算需求至關重要。

根據《Investing.com》分析，超微於去（2025）年10月與OpenAI簽署的協議，若執行順利，預計將為超微帶來數十億美元的營收。儘管超微在銷售額上仍落後於輝達，但這項交易被視為對超微技術實力的重大信任票。

超微股價表現勝輝達

在資本市場表現方面，《Yahoo Finance》提供數據顯示，儘管輝達市值高達4.5兆美元，遙遙領先超微的3,590億美元，但超微在過去12個月的股價漲幅高達76%，表現優於輝達的30%，顯示投資人對其在AI資料中心業務的追趕策略抱持樂觀態度。

雖然超微正努力追趕，但輝達的霸主地位短期內難以撼動，輝達執行長黃仁勳同日稍早也宣布其新一代Vera Rubin平台已進入全面量產。

AI PC與消費端新品 Ryzen AI 400系列登場

除了伺服器端，超微在個人電腦（PC）領域也發布Ryzen AI 400系列處理器，正面迎戰英特爾（Intel）的Panther Lake與Core Ultra 3晶片。新款晶片配備高達12個高效能核心、Radeon 800M系列繪圖晶片，以及算力達60 TOPS（每秒兆次運算）的NPU。官方宣稱這將帶來長達數天的電池續航力與強大的AI處理能力。

針對開發者與高階用戶，超微另外推出Ryzen AI Max+晶片以及名為「Halo」的開發者平台。Halo是一款迷你桌機，旨在幫助開發者在本地端而非雲端構建AI模型，其競爭對手鎖定輝達售價3,999美元的 DGX Spark。

人形機器人 GENE.01亮相

演講的另一個亮點是超微在機器人領域的佈局。蘇姿丰邀請超微投資的義大利AI開發商 Generative Bionics執行長Daniele Pucci上台，首度展示名為GENE.01的人形機器人。

這款機器人由超微的CPU和GPU驅動，專為工業環境設計。Pucci宣布，首款商用人形機器人預計將於2026年下半年開始生產，標誌著超微的晶片技術，已從虛擬運算進一步延伸至實體自動化應用。