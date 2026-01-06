實體AI元年5》輝達個人AI超級電腦DGX Station登場 僅3台廠受惠

AI（人工智慧）算力走入民間，輝達（NVIDIA）在CES展秀個人AI超級電腦DGX Station，預計2026年春季上市，主打不用進資料中心，也能跑大型AI模型，入列首波合作的台廠，僅華碩、技嘉、微星3家。

過去要訓練或測試大型AI模型，往往得排雲端資源、燒高額算力費用，如今輝達把這件事「搬回桌上」。DGX Station定位並非一般高階工作站，而是直接導入資料中心等級的AI運算架構，讓企業研發團隊、研究機構、甚至大型開源社群，在辦公室就能完成模型訓練、微調與推論。

輝達強調，DGX Station可在本地端執行超大型語言模型，開發者不必仰賴遠端機房就能進行高強度AI運算。對講求速度的AI研發是一大改變：測試、修正、再測試，全都在本地完成，開發節奏明顯加快。換句話說，DGX Station不是取代雲端，而是補上「最後一哩路」，先在桌面完成開發，再視需求擴展到雲端或資料中心。

首波合作夥伴出爐 華碩、技嘉、微星入列

值得注意的是，DGX Station首波合作業者共有7家，包括Boxx、戴爾、惠普、美超微（Supermicro），以及華碩、技嘉、微星等3台廠。

市場人士分析，DGX Station採用輝達最新世代的高功耗AI超級晶片，對散熱、電源、主機板與整機整合能力要求極高，不是每一家系統廠，都有把資料中心等級晶片穩定塞進桌上型系統的經驗，這恐怕也是輝達考量的關鍵。

不只賣硬體 輝達賣一整套AI工作流程

輝達在CES現場也展示DGX Station的實際應用場景，包括大型語言模型推論、資料視覺化、影像與影音生成等。對企業而言，這代表AI不再只是IT部門遠端資源，而是能直接放在研發團隊身邊的「工具」。

市場普遍認為，DGX Station登場，象徵AI算力正從雲端下放到邊緣與桌面端，未來企業AI應用將更分散、更即時，也更重視資料與智慧財產權的在地掌控。

台廠卡位AI桌面化新戰場

隨著DGX Station預計2026年春季上市，華碩、技嘉、微星3家台廠，也被視為率先卡位「AI桌面化」新戰場的受惠者。雖然短期出貨量難與伺服器相比，但高單價、高技術門檻的特性，已讓市場提前聚焦——當AI算力真正走進民間，誰能把最強晶片變成穩定可用的產品，才是真正的勝負關鍵。