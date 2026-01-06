實體AI元年6》9台廠助攻！黃仁勳：機器人迎來ChatGPT時代

「機器人的ChatGPT時刻到了。」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳一句話，為全球機器人產業按下加速鍵，不僅推出全新實體AI平台，機器人會動，還會看、想、判斷與行動，而台灣正站在這波新革命的第一排。

在今年CES（美國消費性電子展）演講中，輝達正式揭示「實體AI（Physical AI）」藍圖，宣告AI將從螢幕與雲端，全面走進真實世界。黃仁勳直言，當AI具備理解物理環境、推理並規劃行動的能力，機器人產業將迎來如同ChatGPT誕生般的關鍵轉折點。

不只是聊天 變身「能行動的AI」

與過去只能執行單一任務的機器不同，輝達這次端出的，是一整套讓機器人「像人一樣運作」的基礎架構。從新一代Jetson與IGX Thor邊緣運算晶片，到CUDA、Omniverse，再到開放式的物理AI模型與推理框架，目的只有一個「讓機器人能看懂世界、做出判斷，並即時行動。」

廣告 廣告

黃仁勳強調，過去打造具推理能力的通用型機器人，門檻極高、成本驚人，透過開放模型與標準化平台，開發者可以跳過最昂貴的預訓練階段，直接專注在應用與場景，這才是機器人產業能快速起飛的關鍵。

國際大廠先行 應用場景全面打開

在輝達展示的合作夥伴中，從Boston Dynamics、LG Electronics 到 NEURA Robotics、Franka Robotics，涵蓋工業、物流、醫療與人形機器人。輝達並以多款實機展示，說明新平台如何讓機器人執行更複雜的任務，例如在工廠自主協作、在醫療場域輔助精密手術，甚至理解人類語言後即時回應。

科技圈人士認為，這代表AI代理正從數位世界，正式跨入能「影響現實」的物理世界，機器人不再只是硬體設備，而是具備智慧的行動體。

9台廠入列 台廠躍關鍵供應鏈

更受市場關注的是，這波實體AI浪潮中，台灣供應鏈並未缺席。根據輝達官網公布，入列的合作夥伴有研揚、研華、凌華、宜鼎旗下安提國際、圓剛、慧友、立端、樺漢旗下超恩、 聰泰 ，提供搭載新一代平台的邊緣AI與機器人系統。

法人指出，這些台廠長期深耕工業電腦、嵌入式系統與邊緣運算，正好站在實體AI落地的第一線，角色不只是代工，而是直接參與機器人「大腦」的打造。

從ChatGPT改寫軟體世界，到實體AI重塑現實產業，黃仁勳這次拋出的，不只是新產品，而是一套全新的產業邏輯。當AI開始「看得懂、想得通、做得到」，機器人不再是未來想像，而是正在發生的現在式。