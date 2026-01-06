實體AI元年6》9台廠助攻！黃仁勳：機器人迎來ChatGPT時代
「機器人的ChatGPT時刻到了。」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳一句話，為全球機器人產業按下加速鍵，不僅推出全新實體AI平台，機器人會動，還會看、想、判斷與行動，而台灣正站在這波新革命的第一排。
在今年CES（美國消費性電子展）演講中，輝達正式揭示「實體AI（Physical AI）」藍圖，宣告AI將從螢幕與雲端，全面走進真實世界。黃仁勳直言，當AI具備理解物理環境、推理並規劃行動的能力，機器人產業將迎來如同ChatGPT誕生般的關鍵轉折點。
不只是聊天 變身「能行動的AI」
與過去只能執行單一任務的機器不同，輝達這次端出的，是一整套讓機器人「像人一樣運作」的基礎架構。從新一代Jetson與IGX Thor邊緣運算晶片，到CUDA、Omniverse，再到開放式的物理AI模型與推理框架，目的只有一個「讓機器人能看懂世界、做出判斷，並即時行動。」
黃仁勳強調，過去打造具推理能力的通用型機器人，門檻極高、成本驚人，透過開放模型與標準化平台，開發者可以跳過最昂貴的預訓練階段，直接專注在應用與場景，這才是機器人產業能快速起飛的關鍵。
國際大廠先行 應用場景全面打開
在輝達展示的合作夥伴中，從Boston Dynamics、LG Electronics 到 NEURA Robotics、Franka Robotics，涵蓋工業、物流、醫療與人形機器人。輝達並以多款實機展示，說明新平台如何讓機器人執行更複雜的任務，例如在工廠自主協作、在醫療場域輔助精密手術，甚至理解人類語言後即時回應。
科技圈人士認為，這代表AI代理正從數位世界，正式跨入能「影響現實」的物理世界，機器人不再只是硬體設備，而是具備智慧的行動體。
9台廠入列 台廠躍關鍵供應鏈
更受市場關注的是，這波實體AI浪潮中，台灣供應鏈並未缺席。根據輝達官網公布，入列的合作夥伴有研揚、研華、凌華、宜鼎旗下安提國際、圓剛、慧友、立端、樺漢旗下超恩、 聰泰 ，提供搭載新一代平台的邊緣AI與機器人系統。
法人指出，這些台廠長期深耕工業電腦、嵌入式系統與邊緣運算，正好站在實體AI落地的第一線，角色不只是代工，而是直接參與機器人「大腦」的打造。
從ChatGPT改寫軟體世界，到實體AI重塑現實產業，黃仁勳這次拋出的，不只是新產品，而是一套全新的產業邏輯。當AI開始「看得懂、想得通、做得到」，機器人不再是未來想像，而是正在發生的現在式。
其他人也在看
李在明嗨舉「習近平送的小米手機」自拍 網諷馬杜洛翻車在前
南韓總統李在明正在中國進行國事訪問，他特別上傳一組與中國國家主席習近平及其夫人合影的自拍照，引發國際網友熱議。特別的是，這張自拍照的拍攝工具，正是習近平去年贈送給李在明、曾因一句「後門」玩笑成為話題的小米智慧型手機，有網友辛辣留言：「總統先生，您知道（委內瑞拉總統）馬杜洛也收過同樣的禮物嗎？」鏡新聞 ・ 5 小時前 ・ 9
果粉信仰發威？！iPhone 17首季熱賣 一原因Pro系列成最大贏家
iPhone 17系列與iPhone Air自九月開賣以來，上市首季展現果粉以規格導向與容量焦慮的行為演變。傑昇通信彙整市調機構公布台灣智慧型手機市場銷售資料，統計9月至11月新舊iPhone銷售數據顯示，iPhone 17系列及iPhone Air共售出超過74萬台，較去年同期的iPhone 16系列顯著成長26%，特別是Pro系列佔品牌總銷量的61%，成為換機潮的主要推力，也確立旗艦機型作為市三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
陳玉珍施壓中華電信不只一次？她揭工會公文
[NOWnews今日新聞]國民黨立委陳玉珍近日被爆出施壓中華電信幫人喬職務。對此，民進黨台北市議員擬參選人馬郁雯今（5）日再爆，陳玉珍屢次施壓喬官，早就是慣犯，行徑猶如土皇帝，恐已嚴重干預中華電信治理...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 139
專喬中華電信人事案？她曝陳玉珍行徑：猶如金門土皇帝
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導前媒體人馬郁雯今(1/6)表示，國民黨立委陳玉珍介入中化電信人事案，不是一次兩次，還有第三次，此事已符合《貪汙治罪條例》...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
美軍空襲致通訊癱瘓 ! 馬斯克的Starlink宣布免費支援委內瑞拉網路
火報記者 陳銳/報導 在美國對委內瑞拉發動空襲，並傳出前總統尼古拉斯．馬杜羅遭到逮捕後，馬斯克旗下的衛星網路服 …火報 ・ 1 天前 ・ 3
想跨區看Netflix、保護隱私？2026精選VPN選購指南 8大情境解析教你怎麼使用VPN
在生活或工作中是否經常聽到「VPN」，感覺好像有需要，但又不是那個肯定，小編給你一個肯定答案：不要懷疑，你需要！只要是經常上網、想要保護資安或是想要玩遊戲、跨區看到更多Netflix影片，你就需要選一款VPN。VPN會給你隱形斗篷隱藏IP位址，還有安全護盾防止駭客偷窺，同時還有瞬間移動的能力，改變虛擬位置，翻牆使用。至於VPN是什麼？該怎麼挑選？台灣最多人使用的VPN，包含：Surfshark、NordVPN、Norton VPN等各家優勢有哪些？一文快速看懂。Yahoo夯好物 ・ 11 個月前 ・ 發表留言
聯發科今年CES展推出全新WiFi 8晶片平台 首款晶片今年送樣
聯發科今年CES展推出全新WiFi 8晶片平台－Filogic 8000系列。WiFi 8將為各類產品帶來極高可靠度的無線連線體驗，並廣泛應用在包括寬頻閘道器、企業AP閘道器，以及各種終端裝置，如手機、筆電、電視、串流裝置、平板電腦與物聯網裝置等之上，同時強化各式 AI驅動產品與應用的效能表現。首款晶片預計於今年送樣。太報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
台灣大「虛擬資產交易所」開放全民買比特幣 起投門檻100元
台灣大哥大持續擴張虛擬資產服務版圖，旗下TWEX虛擬資產交易所今日（1/5）宣布，即日起不限台灣大哥大用戶，全民皆可透過「台灣大哥大App」直接購買虛擬資產，起投門檻最低新台幣100元，即可入手比特幣、乙太幣。太報 ・ 23 小時前 ・ 2
三星發表全球首款130吋Micro RGB電視！致敬經典「Timeless Frame」懸浮設計、AI畫質再進化
在CES 2026正式開展前，三星正式揭曉其全球首款130吋Micro RGB電視 (型號R95H)，這款產品不僅是三星至今尺寸最大的Micro RGB顯示器，其外型設計更是充滿致敬意味——它讓三星早在 2013 年提出的「Timeless Gallery」 經典畫框設計重出江湖，試圖定義新一代頂級顯示器的美學標準。Mashdigi ・ 18 小時前 ・ 發表留言
竟然有人「玩」iPhone Fold？獨特設計，摺疊屏的終極形態？
文章來源：Qooah.com 近期博主 @i冰宇宙 發文，向網友展示了 BenGeskin 製作的 Apple iPhone Fold 在手渲染圖。可以看到該設備為獨特的書本式闊摺疊設計，展開之後類似 iPad。 有趣的是，評論區有網友詢問博主「這是真的還是 AI」。博主回應表示「也不是真的，也不是 AI，是 PS」。 近期關於 Apple iPhone Fold 手機的消息愈加頻繁，Apple 內部評估過許多種折疊方案，最終選擇書本式摺疊設計。有傳言稱 Apple 解決了困擾摺疊屏裝置許久的「摺痕」問題。 規格方面，Apple iPhone Fold 手機採用 7.8吋內屏 + 5.5吋外屏，摺疊厚度為 9mm，僅比 iPhone 17 Pro Max 的 8.75mm 厚一點。裝置共配備4個鏡頭，分別為內外屏前置單鏡和後置雙鏡。預計售價在 2000-2500 美元。 HUAWEI Nova 14 Pro 評測：旗艦影像系統下放，3X 長焦同價位拍攝利器Qooah ・ 1 天前 ・ 發表留言
LG讓經典「壁紙電視」復活！全新OLED evo W6結合真無線技術，厚度不到1公分
還記得2017年LG曾推出讓人驚豔的「壁紙電視」 (Wallpaper TV)嗎？在今年的CES 2026展前活動上，LG宣布讓這個經典設計回歸，推出全新旗艦LG OLED evo W6。Mashdigi ・ 18 小時前 ・ 發表留言
黃仁勳、馬斯克看好AI發展，機器人管家前景卻不樂觀？
在AI發展、人口老化與產業回流的大趨勢下，2025年，超過50億美元資金湧入人形機器人領域，包括特斯拉執行長馬斯克、輝達執行長黃仁勳，都看好機器人的需求即將引爆。但另一方面，業界警告，安全成本高昂、技術可靠性不足，使人形機器人短時間內仍難走入家庭與全面取代人力，理想與現實之間仍存在巨大落差。2025遠見雜誌 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
曝陳玉珍喬官不只一例 馬郁雯批慣犯、如土皇帝
本報日前報導國民黨金門立委陳玉珍介入中華電信金門區員工升遷，導致中華電信工會發函監察院，盼監院糾正陳玉珍違法關說作業。爭取民進黨台北市第五選區（中正、萬華）議員提名的前媒體人馬郁雯，今（5日）爆陳玉珍是慣犯，還要求中華電信主管到國民黨金門縣黨部報告人事案，施壓行徑猶如土皇帝。自由時報 ・ 1 天前 ・ 4
三星 CES 2026 直播預告：全球首款 130 吋 Micro RGB TV 震撼登場，AI 生活願景「The First Look」全公開
一年一度的科技盛事 CES 2026 正式拉開序幕！Samsung 將於香港時間 1 月 6 日凌晨舉行「The First Look」發佈會。今年 Samsung 以「Your Companion to AI Living」為主題，除了展示一系列更聰明的家電生態系統外，重頭戲絕對是全球首款 130 吋 Micro RGB TV 的正式亮相。這款顯示器採用了次世代色彩技術，預計將重新定義家庭影院的極限。Yahoo Tech ・ 23 小時前 ・ 1
華碩 ROG Zephyrus Duo：兼具雙屏 + 電競的效能怪獸｜CES 2026
多年來，ASUS 以硬件設計造詣推出雙螢幕筆電，因為「兩塊螢幕比一塊好」。從最初的實驗性產品到現在，在 CES 2026 上初登場的 ROG Zephyrus Duo 16，更是塞進更強大規格的電競雙屏筆電，為玩家帶來多一倍的視覺體驗。Yahoo Tech ・ 6 小時前 ・ 發表留言
台灣大虛擬資產交易所開放全民使用 起投門檻百元
（中央社記者江明晏台北5日電）台灣大哥大擴大虛擬資產服務版圖，旗下TWEX台灣大虛擬資產交易所今天宣布，不限台灣大哥大用戶，全民皆可透過台灣大App直接購買虛擬資產，起投門檻最低新台幣100元，即可入手比特幣、乙太幣。中央社 ・ 23 小時前 ・ 3
戴爾 XPS 14 / XPS 16 旗艦系列強勢回歸！Tandem OLED 螢幕首度登場，極致輕薄機身效能飆升 78%｜CES 2026
在 CES 2026 上，Dell Technologies 正式宣布重塑其標誌性的 XPS 系列筆記型電腦。全新的 XPS 14 與 XPS 16 不僅在設計上追求極致簡約，更在內核效能與顯示技術上迎來突破性升級，旨在為創作者與商務專業人士提供最強大的流動辦公工具 。Yahoo Tech ・ 5 小時前 ・ 1
三星宣布今年將AI裝置翻倍 8億台產品搭載Gemini
（中央社首爾5日綜合外電報導）韓國三星電子共同執行長表示，三星計畫今年將搭載Google Gemini人工智慧（AI）功能的行動裝置數量倍增至8億台。中央社 ・ 1 天前 ・ 1
Shure MV88+ 升級 USB-C 版登場！外形更小巧，iPhone、Android 兼容性更佳｜CES 2026
在 CES 2026 展覽期間，知名音響品牌 Shure 宣佈為其經典的流動立體聲收音咪系列帶來重要更新，推出具備原生 USB-C 連接能力的全新版本 MV88+。這款產品旨在解決現代創作者最實際的連接痛點，讓專業錄音體驗在最新的流動裝置上更加流暢。Yahoo Tech ・ 18 小時前 ・ 發表留言
CES 2026 / 技嘉發表會「Refine & Define」以精煉效能為核心，推動 AI 運算新時代
全球電腦領導品牌技嘉科技，今（1/6）日於 GIGABYTE EVENT 發表「Refine & De […]電腦DIY ・ 2 小時前 ・ 發表留言