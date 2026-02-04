「寧可放棄愛情，也不當第三者！」這3星座的愛情底線不可侵犯
在感情裡，有些人就算再喜歡，也會守住自己的原則。以下整理3個「寧願放手，也不當第三者」的星座，他們對愛情有明確底線，不輕易越線。
獅子座：感情一定要光明正大
獅子座很重視自尊，也在意感情能不能站在檯面上。他們希望戀情是能被看見、被祝福的，而不是只能偷偷來。
對獅子來說，當第三者等於否定自己的價值。見不得光的關係不只是委屈，更讓他們覺得失去尊嚴。就算再不捨，他們也會選擇退出，因為獅子要的是堂堂正正的愛，而不是藏在角落裡的感情。
天蠍座：要就要全部
天蠍座追求的是完整又專一的愛。他們無法接受分一半的感情，更不願意捲進充滿隱瞞與拉扯的關係。
在天蠍眼中，愛情沒有模糊空間，不是全心全意，就是不要。一旦發現對方已有歸屬，他們往往會果斷抽身，就算內心再翻騰，也不會讓自己卡在三角關係裡。對天蠍來說，勉強自己接受不純粹的愛，比失去更難受。
摩羯座：先想清楚現實，再談感情
摩羯座看待感情時，理性永遠走在前面。他們很清楚，第三者身分代表不穩定、壓力與各種現實問題，這些都可能影響原本規劃好的人生節奏。
摩羯習慣從實際面評估一段關係能不能長久，一旦發現自己必須成為第三者，就算心裡有感情，也會逼自己退場。他們要的是能安心經營的未來，而不是建立在混亂與自我妥協上的愛情。
