台美關稅談判達成協議，對於台積電等國內產業將擴大赴美投資，行政院副院長鄭麗君20日強調，這並非是供應鏈外移，而是在美國進一步擴大產業實力。從賴總統到偏綠學者也爭相洗風向，美其名為「全球布局」。相較企業界的愁容滿面，國人究竟該相信誰？

這次談判中最受矚目的是台積電所要付出的代價，美媒披露其必須在亞利桑那州再蓋5座晶圓廠；美國商務部長盧特尼克更直指，在川普總統任內，要將台灣半導體供應鏈產能的40％轉移至美國。

行政院長卓榮泰20日怒批媒體「不要再寫成5000億美元，這是絕對錯誤」，但盧特尼克卻說，這只是相當於「頭期款」。台美關稅談判結果究竟是一次付清，還是分期付款，雙方的認知有差異。

就在談判結果宣布前，台積電董事長魏哲家在法說會上坦言，「這麼大的資本支出，如果沒有審慎考慮，對台積電無疑是巨大災難。」廣達董事長林百里更感嘆：「我們一下子要在美國生產、一下子要到墨西哥、一下子又要到泰國。」赴美投資顯然並非如賴總統口中的「全球布局」這麼樂觀。

此外，包括美國農產品進口關稅和放寬條件等細節，鄭麗君說未定。但談判基本上是「包裹協商」，雙方勢必已有一定共識，無論是外傳的低關稅、零關稅，還是開放美國牛的內臟與絞肉進口、放寬美豬萊劑容許量，都將嚴重衝擊我農畜產業。

就在美國最高法院對川普的對等關稅是否合憲即將作出判決之際，台美談判此時達成協議，川普政府別有居心，賴政府卻急著為這樣的不平等協議埋單，究竟為的是誰的利益？